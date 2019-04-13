Фернандес назвал своё удаление в матче РПЛ с «Оренбургом» безобразием

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал своё удаление в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Фернандес назвал своё удаление в матче РПЛ с «Оренбургом» безобразием
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«Я никогда не говорю, но сегодня скажу. То, что случилось, стыдно. Первый эпизод: все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный, здесь много борьбы. Если за такое удалять, то в каждой игре мне нужно давать красную карточку, потому что в каждом матче я выпрыгиваю и борюсь головой. Второй эпизод — самый отвратительный. Мы с соперником оба боролись за мяч и оба одновременно коснулись мяча. И я касаюсь мяча, и соперник — как арбитр даёт мне жёлтую, а ему нет? Это безобразие!» — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Он отметил, что за всё время своих выступлений на профессиональном уровне впервые столкнулся в подобными решениями арбитра.

«Я не получил за весь чемпионат ни одной жёлтой карточки, а он мне сегодня даёт две, за 20 минут удаляя меня с поля. Футбол — контактная игра, особенно в России. Здесь все играют встык», — добавил защитник.

Первую жёлтую карточку Фернандес получил на 19-й минуте встречи за фол на Сергее Терехове, а вторую — на 25-й за нарушение правил в борьбе с Алексеем Суторминым. Матч завершился поражением ЦСКА со счётом 2:3.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА в матче с «Оренбургом».

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