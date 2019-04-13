Гончаренко заявил, что удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА в матче с «Оренбургом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своих подопечных от «Оренбурга» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко заявил, что удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА в матче с «Оренбургом»
  • @pfc_cska

«У нас были проблемы в центральной зоне из-за отсутствия Ильзата Ахметова, второй пропущенный мяч был характерен», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он также высказался об удалении Марио Фернандеса на 25-й минуте встречи.

«Это сломало игру команды. Что сказал Марио? Ничего не говорил. У ЦСКА были возможности усилить игру во втором тайме, но мы плохо вступали в отбор», — добавил специалист.

ЦСКА на своём поле проиграл «Оренбургу» со счётом 2:3 и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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