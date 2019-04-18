«Лионеля на поле нужно запирать в клетку»: Моуринью о дубле Месси, феномене «Аякса» и вылете «Манчестер Сити» из ЛЧ

Если «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионов и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже, заявил в интервью RT легендарный португальский тренер Жозе Моуринью. По его мнению, соперники относятся без должного уважения к команде Эрика тен Хага, чем та успешно пользуется. Специалист также прокомментировал главные события матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», объяснил, в чём прибавил «Ливерпуль» после прошлогоднего финала Лиги чемпионов, и рассказал о роли Лионеля Месси в вылете «Манчестер Юнайтед» из ЛЧ.

— Вам когда-нибудь доводилось видеть столь же остросюжетный матч, как «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»?

— Да, конечно. Сложно вспомнить такой, где всё бы происходило точно так же, но даже в Лиге чемпионов бывали похожие игры с невероятными голами и развязками. Вспомните камбэк «Барселоны» в матче с ПСЖ, когда каталонцам надо было забить три мяча в последние полчаса. Я сам участвовал в чём-то подобном, когда мой «Челси» с трудом прошёл «Барселону». Такое происходит на любом, даже самом крупном, турнире. После первых матчей я говорил, что ответные будут гораздо интереснее. Неделю назад было забито шесть мячей в четырёх играх, а сейчас в одной встрече наколотили семь.

— Если бы VAR не отменила гол Рахима Стерлинга на последних минутах, то дальше прошёл бы «Манчестер Сити». Правильным ли было решение арбитров?

— Всё было верно. VAR используется уже во многих турнирах. Иногда мне нравится эта система, иногда я её ненавижу. Нередко я думаю, что VAR убивает эмоции, а используют её ошибочно. Но в то же время это фантастический помощник арбитра, который обеспечивает справедливый результат. Ни один судья в мире не заметил бы этот пятисантиметровый офсайд, от которого зависел выход хозяев или гостей в полуфинал Лиги чемпионов. Офсайд был, VAR это подтверждает.

— В моменте с голом Фернандо Льоренте многим показалось, что форвард сыграл рукой…

— Да, получился небольшой скандал. Я думаю, что арбитр засчитал гол верно. Я не увидел преднамеренного движения рукой у игрока. Конечно, можно сомневаться в показанном ракурсе, в интерпретации эпизода. VAR не сняла ответственности с арбитра, а оставила эпизод открытым. Джюнейт Чакыр под огромным давлением посчитал, что Льоренте не хотел забить рукой, и я с ним согласен.

— За счёт чего командам удалось забить пять мячей за 21 минуту?

— Болельщики, конечно, получили удовольствие от произошедшего, это было здорово. Но я смотрел глазами тренера, и это не был уровень Лиги чемпионов. Так много ошибок за короткий временной отрезок, уму непостижимо!

— Они возникли из-за давления?

— Бросьте, игроки не чувствуют давления на таком уровне. Это ведь лучшие футболисты мира, лучшие команды. Ни о какой психологии речи не идёт. Но ошибок много, и я говорю не только об этом матче.

Множество мячей залетает в ворота из-за плохой игры в обороне. Защитники предоставляют слишком много свободного пространства в своих штрафных, позволяют спокойно наносить удары. Вспомните, как забили Филиппе Коутиньо и Лионель Месси, таких примеров много. Хорошие защитники с должной тактической подготовкой обязаны выдавливать игроков с мячом из штрафной.

Пускай полуфиналы будут такими же весёлыми, но я бы пожелал всем командам исправить свои ошибки.

— После гола Серхио Агуэро казалось, что «Манчестер Сити» своего уже не упустит. Почему же он не прошёл дальше?

— Манкунианцы позволили «Тоттенхэму» сделать то, что ему было нужно. Это команды разного уровня, у «Манчестер Сити» на скамейке запасных остались Фернандиньо, Лерой Зане, Габриэл Жезус, а лондонцы таких же хороших игроков выпускали на поле сразу. У Маурисио Почеттино не было других вариантов. Когда Мусса Сиссоко ушёл с поля, то я подумал, что «Тоттенхэм» проиграет. Не потому что Сиссоко такой важный игрок, а потому что Льоренте гораздо медленнее Сон Хын Мина и не мог его поддерживать.

У «Сити» всё было под контролем, но затем случился тот самый гол испанца, когда он за счёт своей мощи протолкнул мяч за линию. Теперь инициатива перешла к «Тоттенхэму», а у «Манчестера» пропала уверенность в своих силах. Хосеп Гвардиола пытался внести изменения в игру, но Почеттино выпустил пятого защитника. Всё шло по плану, если бы не одна ошибка Кристиана Эриксена, которого я считаю феноменальным игроком. Эта оплошность преследовала бы его всю жизнь, но VAR спас его.

— А ведь «Тоттенхэм» при этом играл без Гарри Кейна…

— Я не увидел ничего страшного в его отсутствии. «Тоттенхэм» был таким же опасным с Лукасом Моурой справа и Сон Хын Мином в качестве свободного форварда. Даже во втором тайме, когда Сон стал играть слишком широко и стал менее опасным, он всё равно имел шанс оформить хет-трик, если бы в одном из эпизодов его не подвёл приём мяча. Кейн — потрясающий игрок, он мог бы отличиться, но Сон и Лукас также опасны против команды, которая часто забирает и теряет мяч. Никто бы не сыграл лучше Сона в том матче.

— Теперь «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», который тоже сотворил сенсацию и выбил «Ювентус». Большое ли это достижение для голландцев?

— Конечно. «Ювентус» стал ещё одной командой, которая позволила «Аяксу» продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Никто не уважает команду из Амстердама и позволяет ей играть так, как хочется. У Эрика тен Хага фантастические молодые ребята, некоторые из них обладают опытом игры в финале Лиги Европы. Дейли Блинд и Душан Тадич — лидеры, которые и тактически хорошо подготовлены, и психологически сильны. Философия «Аякса» — играть с позитивом против грандов и не чувствовать никакой ответственности. Голландцы играют так, как хотят и умеют. На выезде им даже легче, чем дома. Неважно, как сложится полуфинал, уже сейчас «Аякс» можно назвать главным открытием сезона. Добраться до полуфинала можно по-разному, и амстердамцы прошли самый тяжёлый путь.

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— Как следовало играть против «Аякса», чтобы минимизировать его козыри? Вы как раз обыгрывали амстердамцев в финале Лиги Европы в 2017-м.

— Если вы почитаете, что говорили в 2017-м после матча, то сами всё поймёте. Тренер и игроки жаловались на то, что мы заставили их играть в игру, которая им не нравилась. Они жаловались на схему, на Маруана Феллайни, на физическое состояние. На всё, с чем не могли справиться. Уверен, если «Аякс» дойдёт до финала и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже. Но если у твоей команды нет каких-то особенных качеств, то надо идти на хитрость и просто не давать раскрыться сопернику с лучшей стороны.

— Победный мяч за «Аякс» забил 19-летний Матейс де Лигт. Что вы о нём думаете?

— Не скажу, что он уникальный футболист. В наши дни таланты загораются и в 17 лет. Вспомните Франца Беккенбауэра, который тоже рано заиграл на позиции защитника. Де Лигт играл против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы ещё два года назад. О его возрасте можно было узнать только из паспорта. Он уже был опытным игроком, будто на девять лет старше самого себя. Де Лигт хорош тем, что он занимает самую важную позицию в таких командах, как «Аякс», — центрального защитника.

Его сравнивают с Вирджилом ван Дайком из «Ливерпуля», и они похожи, но в основном дополняют друг друга. Они оба лидеры, на поле кажутся медленными, но вовсе не являются такими на самом деле. Де Лигт и ван Дайк хорошо читают игру, умеют обращаться с мячом и забивать его. Они так же хороши, как проводящий лучший сезон в «Барселоне» Клеман Лангле и Жерар Пике, которого я считаю феноменом. В полуфинал Лиги чемпионов вышли команды, у которых есть классные креативщики и мощные бомбардиры, но главное — у них есть центральные защитники высшего класса.

— «Ливерпуль» легко расправился с «Порту», выиграв с общим счётом 6:1. Что вы вынесли из этого противостояния?

— «Порту» играл с гордостью. Он пытался совершить не невозможное, — так всё-таки нельзя говорить, потому нет ничего невозможного, — но нечто невероятное. Но у португальцев не получилось. Как бы они ни играли, всё равно оставались удобным соперником для «Ливерпуля». Ван Дайк был как обычно прекрасен, а Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино забивали и забивали. Не помню, когда в последний раз ни один из них не огорчал соперника.

Мне нравится, как Юрген Клопп говорит, что он не может играть, как «Манчестер Сити», в чемпионате Англии. Я не знаю, действительно ли он не может или не хочет, потому что такой футбол ему может просто не нравиться. Он хочет показывать свою игру. «Ливерпуль» год назад уже играл в финале, и сейчас его шансы пройти дальше составляют 50%.

— «Ливерпуль» стал лучше за прошедший год?

— Именно так я и думаю. Они стали лучше, потому что у них был целый год на совершенствование атакующих и контратакующих действий. Вирджил Ван Дайк — не просто игрок высочайшего класса, а лидер. Состав становится всё более вариативным и глубоким. У меня не получается сравнивать старых игроков и новых, между ними хочется поставить союз «и», а не «или». И, конечно, свою роль играет опыт. Второй раз подряд играть в полуфинале «Ливерпулю» будет привычно. Если бы «Барселона» была без Лионеля Месси, то в финал бы однозначно вышли мерсисайдцы.

— Насколько важен Месси для нынешней «Барселоны»?

— С ним и без него — это две разные команды. Я не говорю, что Месси — особенный игрок, потому что он и сам это постоянно демонстрирует. Он особенный хотя бы потому, что забил два мяча «Манчестер Юнайтед». Он всё время забивает по два мяча.

— «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» провели два разных матча, не так ли?

— Да, потому что «Юнайтед» иначе подошёл к ответной игре. Манкунианцы должны были занять центральную зону. Можно себе представить, как сдерживать Месси, но сложно это воплотить в жизнь и создать для него настоящую клетку. Его невозможно сдерживать. В первом матче у «Манчестера» это ещё получалось, на входе в штрафную Месси натыкался то на Фреда, то на Скотта Мактоминая. Но «Юнайтед» всё-таки проиграл со счётом 0:1 и попытался изменить игру. Поль Погба сместился далеко налево, Мактоминай отошёл направо. Джесси Лингард оказался под нападающим, а Фред остался один в опорной зоне. А именно там Месси получает мяч.

Я много говорил, что, если у Месси есть мяч, то в одиночку его невозможно опекать. Против него нельзя играть персонально. На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен. Игроки соперника должны находиться близко к нему и мешать. А Месси как раз получил свободную зону перед вторым голом, который сильно огорчил Давида де Хеа. Не думаю, что испанцу нужна моя защита, но вспомните последний матч чемпионата Англии, в котором он фактически принёс своей команде три очка, совершив массу сейвов. Но в этой игре он допустил ошибку, и от этого никуда не деться.

— Стоит ли «Манчестер Юнайтед» расстраиваться из-за вылета в четвертьфинале? Всё-таки уже к концу второй минуты они могли вести 2:0…

— Да, всё именно так. Но не забывайте, с кем играл «Юнайтед» — с «Барселоной», которая просто является более классной командой, с более классными игроками. Так что успех каталонцев является закономерным. Забей «Манчестер» на первой минуте, ответный матч, без сомнения, сложился бы иначе. Но «Барселона» просто сильнее.

— Кто главный герой прошедшей недели?

— Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Я остаюсь тренером и должен поддерживать коллегу, поэтому мне хочется его выделить. Он привёз свою команду в Турин, обыграл «Ювентус», сделал это с полным превосходством и правильным психологическим подходом. Для меня он главный герой недели.