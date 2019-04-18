«Лионеля на поле нужно запирать в клетку»: Моуринью о дубле Месси, феномене «Аякса» и вылете «Манчестер Сити» из ЛЧ

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
Если «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионов и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже, заявил в интервью RT легендарный португальский тренер Жозе Моуринью. По его мнению, соперники относятся без должного уважения к команде Эрика тен Хага, чем та успешно пользуется. Специалист также прокомментировал главные события матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», объяснил, в чём прибавил «Ливерпуль» после прошлогоднего финала Лиги чемпионов, и рассказал о роли Лионеля Месси в вылете «Манчестер Юнайтед» из ЛЧ.
«Лионеля на поле нужно запирать в клетку»: Моуринью о дубле Месси, феномене «Аякса» и вылете «Манчестер Сити» из ЛЧ
  • Reuters
  • © Albert Gea

— Вам когда-нибудь доводилось видеть столь же остросюжетный матч, как «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»?

— Да, конечно. Сложно вспомнить такой, где всё бы происходило точно так же, но даже в Лиге чемпионов бывали похожие игры с невероятными голами и развязками. Вспомните камбэк «Барселоны» в матче с ПСЖ, когда каталонцам надо было забить три мяча в последние полчаса. Я сам участвовал в чём-то подобном, когда мой «Челси» с трудом прошёл «Барселону». Такое происходит на любом, даже самом крупном, турнире. После первых матчей я говорил, что ответные будут гораздо интереснее. Неделю назад было забито шесть мячей в четырёх играх, а сейчас в одной встрече наколотили семь.

— Если бы VAR не отменила гол Рахима Стерлинга на последних минутах, то дальше прошёл бы «Манчестер Сити». Правильным ли было решение арбитров?

— Всё было верно. VAR используется уже во многих турнирах. Иногда мне нравится эта система, иногда я её ненавижу. Нередко я думаю, что VAR убивает эмоции, а используют её ошибочно. Но в то же время это фантастический помощник арбитра, который обеспечивает справедливый результат. Ни один судья в мире не заметил бы этот пятисантиметровый офсайд, от которого зависел выход хозяев или гостей в полуфинал Лиги чемпионов. Офсайд был, VAR это подтверждает.

Также по теме
Рекорд результативности, достижение лондонцев и судьбоносная VAR: как «Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из ЛЧ
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, но впервые в истории прошёл в полуфинал...

— В моменте с голом Фернандо Льоренте многим показалось, что форвард сыграл рукой…

— Да, получился небольшой скандал. Я думаю, что арбитр засчитал гол верно. Я не увидел преднамеренного движения рукой у игрока. Конечно, можно сомневаться в показанном ракурсе, в интерпретации эпизода. VAR не сняла ответственности с арбитра, а оставила эпизод открытым. Джюнейт Чакыр под огромным давлением посчитал, что Льоренте не хотел забить рукой, и я с ним согласен.

— За счёт чего командам удалось забить пять мячей за 21 минуту?

— Болельщики, конечно, получили удовольствие от произошедшего, это было здорово. Но я смотрел глазами тренера, и это не был уровень Лиги чемпионов. Так много ошибок за короткий временной отрезок, уму непостижимо!

— Они возникли из-за давления?

— Бросьте, игроки не чувствуют давления на таком уровне. Это ведь лучшие футболисты мира, лучшие команды. Ни о какой психологии речи не идёт. Но ошибок много, и я говорю не только об этом матче.

Множество мячей залетает в ворота из-за плохой игры в обороне. Защитники предоставляют слишком много свободного пространства в своих штрафных, позволяют спокойно наносить удары. Вспомните, как забили Филиппе Коутиньо и Лионель Месси, таких примеров много. Хорошие защитники с должной тактической подготовкой обязаны выдавливать игроков с мячом из штрафной.

Пускай полуфиналы будут такими же весёлыми, но я бы пожелал всем командам исправить свои ошибки.

— После гола Серхио Агуэро казалось, что «Манчестер Сити» своего уже не упустит. Почему же он не прошёл дальше?

— Манкунианцы позволили «Тоттенхэму» сделать то, что ему было нужно. Это команды разного уровня, у «Манчестер Сити» на скамейке запасных остались Фернандиньо, Лерой Зане, Габриэл Жезус, а лондонцы таких же хороших игроков выпускали на поле сразу. У Маурисио Почеттино не было других вариантов. Когда Мусса Сиссоко ушёл с поля, то я подумал, что «Тоттенхэм» проиграет. Не потому что Сиссоко такой важный игрок, а потому что Льоренте гораздо медленнее Сон Хын Мина и не мог его поддерживать.

У «Сити» всё было под контролем, но затем случился тот самый гол испанца, когда он за счёт своей мощи протолкнул мяч за линию. Теперь инициатива перешла к «Тоттенхэму», а у «Манчестера» пропала уверенность в своих силах. Хосеп Гвардиола пытался внести изменения в игру, но Почеттино выпустил пятого защитника. Всё шло по плану, если бы не одна ошибка Кристиана Эриксена, которого я считаю феноменальным игроком. Эта оплошность преследовала бы его всю жизнь, но VAR спас его.

— А ведь «Тоттенхэм» при этом играл без Гарри Кейна…

— Я не увидел ничего страшного в его отсутствии. «Тоттенхэм» был таким же опасным с Лукасом Моурой справа и Сон Хын Мином в качестве свободного форварда. Даже во втором тайме, когда Сон стал играть слишком широко и стал менее опасным, он всё равно имел шанс оформить хет-трик, если бы в одном из эпизодов его не подвёл приём мяча. Кейн — потрясающий игрок, он мог бы отличиться, но Сон и Лукас также опасны против команды, которая часто забирает и теряет мяч. Никто бы не сыграл лучше Сона в том матче.

— Теперь «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», который тоже сотворил сенсацию и выбил «Ювентус». Большое ли это достижение для голландцев?

— Конечно. «Ювентус» стал ещё одной командой, которая позволила «Аяксу» продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Никто не уважает команду из Амстердама и позволяет ей играть так, как хочется. У Эрика тен Хага фантастические молодые ребята, некоторые из них обладают опытом игры в финале Лиги Европы. Дейли Блинд и Душан Тадич — лидеры, которые и тактически хорошо подготовлены, и психологически сильны. Философия «Аякса» — играть с позитивом против грандов и не чувствовать никакой ответственности. Голландцы играют так, как хотят и умеют. На выезде им даже легче, чем дома. Неважно, как сложится полуфинал, уже сейчас «Аякс» можно назвать главным открытием сезона. Добраться до полуфинала можно по-разному, и амстердамцы прошли самый тяжёлый путь.

Также по теме
Историческое достижение: «Аякс» обыграл «Ювентус» и впервые за 22 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов
«Аякс» на выезде одержал волевую победу над «Ювентусом» и впервые за 22 года пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В середине первого...

— Как следовало играть против «Аякса», чтобы минимизировать его козыри? Вы как раз обыгрывали амстердамцев в финале Лиги Европы в 2017-м.

— Если вы почитаете, что говорили в 2017-м после матча, то сами всё поймёте. Тренер и игроки жаловались на то, что мы заставили их играть в игру, которая им не нравилась. Они жаловались на схему, на Маруана Феллайни, на физическое состояние. На всё, с чем не могли справиться. Уверен, если «Аякс» дойдёт до финала и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже. Но если у твоей команды нет каких-то особенных качеств, то надо идти на хитрость и просто не давать раскрыться сопернику с лучшей стороны.

— Победный мяч за «Аякс» забил 19-летний Матейс де Лигт. Что вы о нём думаете?

— Не скажу, что он уникальный футболист. В наши дни таланты загораются и в 17 лет. Вспомните Франца Беккенбауэра, который тоже рано заиграл на позиции защитника. Де Лигт играл против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы ещё два года назад. О его возрасте можно было узнать только из паспорта. Он уже был опытным игроком, будто на девять лет старше самого себя. Де Лигт хорош тем, что он занимает самую важную позицию в таких командах, как «Аякс», — центрального защитника.

Его сравнивают с Вирджилом ван Дайком из «Ливерпуля», и они похожи, но в основном дополняют друг друга. Они оба лидеры, на поле кажутся медленными, но вовсе не являются такими на самом деле. Де Лигт и ван Дайк хорошо читают игру, умеют обращаться с мячом и забивать его. Они так же хороши, как проводящий лучший сезон в «Барселоне» Клеман Лангле и Жерар Пике, которого я считаю феноменом. В полуфинал Лиги чемпионов вышли команды, у которых есть классные креативщики и мощные бомбардиры, но главное — у них есть центральные защитники высшего класса.

— «Ливерпуль» легко расправился с «Порту», выиграв с общим счётом 6:1. Что вы вынесли из этого противостояния?

— «Порту» играл с гордостью. Он пытался совершить не невозможное, — так всё-таки нельзя говорить, потому нет ничего невозможного, — но нечто невероятное. Но у португальцев не получилось. Как бы они ни играли, всё равно оставались удобным соперником для «Ливерпуля». Ван Дайк был как обычно прекрасен, а Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино забивали и забивали. Не помню, когда в последний раз ни один из них не огорчал соперника.

Мне нравится, как Юрген Клопп говорит, что он не может играть, как «Манчестер Сити», в чемпионате Англии. Я не знаю, действительно ли он не может или не хочет, потому что такой футбол ему может просто не нравиться. Он хочет показывать свою игру. «Ливерпуль» год назад уже играл в финале, и сейчас его шансы пройти дальше составляют 50%.

— «Ливерпуль» стал лучше за прошедший год?

— Именно так я и думаю. Они стали лучше, потому что у них был целый год на совершенствование атакующих и контратакующих действий. Вирджил Ван Дайк — не просто игрок высочайшего класса, а лидер. Состав становится всё более вариативным и глубоким. У меня не получается сравнивать старых игроков и новых, между ними хочется поставить союз «и», а не «или». И, конечно, свою роль играет опыт. Второй раз подряд играть в полуфинале «Ливерпулю» будет привычно. Если бы «Барселона» была без Лионеля Месси, то в финал бы однозначно вышли мерсисайдцы.

— Насколько важен Месси для нынешней «Барселоны»?

— С ним и без него — это две разные команды. Я не говорю, что Месси — особенный игрок, потому что он и сам это постоянно демонстрирует. Он особенный хотя бы потому, что забил два мяча «Манчестер Юнайтед». Он всё время забивает по два мяча.

Также по теме
Футболист «Барселоны» Лионель Месси Дубль Месси, ошибка де Хеа и неназначенный пенальти: «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ
«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал аргентинский...

— «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» провели два разных матча, не так ли?

— Да, потому что «Юнайтед» иначе подошёл к ответной игре. Манкунианцы должны были занять центральную зону. Можно себе представить, как сдерживать Месси, но сложно это воплотить в жизнь и создать для него настоящую клетку. Его невозможно сдерживать. В первом матче у «Манчестера» это ещё получалось, на входе в штрафную Месси натыкался то на Фреда, то на Скотта Мактоминая. Но «Юнайтед» всё-таки проиграл со счётом 0:1 и попытался изменить игру. Поль Погба сместился далеко налево, Мактоминай отошёл направо. Джесси Лингард оказался под нападающим, а Фред остался один в опорной зоне. А именно там Месси получает мяч.

Я много говорил, что, если у Месси есть мяч, то в одиночку его невозможно опекать. Против него нельзя играть персонально. На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен. Игроки соперника должны находиться близко к нему и мешать. А Месси как раз получил свободную зону перед вторым голом, который сильно огорчил Давида де Хеа. Не думаю, что испанцу нужна моя защита, но вспомните последний матч чемпионата Англии, в котором он фактически принёс своей команде три очка, совершив массу сейвов. Но в этой игре он допустил ошибку, и от этого никуда не деться.

— Стоит ли «Манчестер Юнайтед» расстраиваться из-за вылета в четвертьфинале? Всё-таки уже к концу второй минуты они могли вести 2:0…

— Да, всё именно так. Но не забывайте, с кем играл «Юнайтед» — с «Барселоной», которая просто является более классной командой, с более классными игроками. Так что успех каталонцев является закономерным. Забей «Манчестер» на первой минуте, ответный матч, без сомнения, сложился бы иначе. Но «Барселона» просто сильнее.

— Кто главный герой прошедшей недели?

— Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Я остаюсь тренером и должен поддерживать коллегу, поэтому мне хочется его выделить. Он привёз свою команду в Турин, обыграл «Ювентус», сделал это с полным превосходством и правильным психологическим подходом. Для меня он главный герой недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить