Рекорд результативности, достижение лондонцев и судьбоносная VAR: как «Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из ЛЧ

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, но впервые в истории прошёл в полуфинал турнира. Уже к 11-й минуте команды забили четыре мяча и установили новый рекорд результативности главного еврокубка. А в добавленное ко второму тайму время судья после просмотра повтора отменил решающий пятый гол «горожан».

Возвращение Алли и странный настрой Гвардиолы

«Я пришёл сюда не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов». Именно такую фразу перед ответным матчем между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» произнёс главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Однако испанец явно покривил душой, ведь в клубе давно мечтают о большой европейской победе, поскольку все внутренние трофеи команда в новой для себя эре, начавшейся с приходом больших денег, выиграла не по одному разу. В этом же сезоне «Манчестер» вовсе претендовал на то, чтобы первенствовать во всех турнирах, в которых принимал участие, в том числе в Лиге чемпионов.

Но четвертьфинальная стадия главного еврокубка началась для коллектива не слишком удачно. В Лондоне подопечные Гвардиолы потерпели поражение с минимальным счётом при том, что Серхио Агуэро в самом начале тайма не реализовал пенальти.

В результате за 15 минут до финального свистка Сон Хын Мин забил победный мяч, но «Тоттенхэм» из-за травм лишился Гарри Кейна и Деле Алли. Потеря сразу двух ведущих футболистов перед ответной встречей виделась для «шпор» колоссальной проблемой, но Алли всё же успели вернуть в строй, хотя ему пришлось играть в специальной лангетке для защиты сломанной руки.

А на острие нападения «Тоттенхэма» с первых минут вышел не Фернандо Льоренте, чего ждали многие болельщики, а Лукас Моура, который оформил хет-трик в субботнем матче АПЛ с «Хаддерсфилдом».

Состав же «Манчестер Сити» по сравнению с игрой в Лондоне изменился почти наполовину. Гвардиола вернулся к расстановке 4-3-3 от более оборонительной схемы, которую использовал в первом матче, и усилил атакующую линию Бернарду Силвой и Кевином Де Брёйне. В линии обороны появились Венсан Компани и восстановившийся от травмы Бенжамен Менди.

Четыре мяча за 11 минут и дубль Стерлинга

От матча в Манчестере, пожалуй, ждали чего угодно, но только не четырёх забитых мячей в стартовые 11 минут, и описать произошедшее в дебюте встречи не так-то просто. Такое в истории турнира произошло впервые.

Хозяева начали очень активно и в одной из первых атак открыли счёт. Рахим Стерлинг получил мяч в левом углу чужой штрафной от Кевина Де Брёйне и красивым кручёным ударом отправил его точно под дальнюю штангу. При этом накрыть выстрел англичанина не успели сразу два защитника.

Следом пришла очередь Эмерика Лапорта ошибаться и Сон Хын Мина — забивать. Не прошло и трёх минут с момента гола Стерлинга, как «Тоттенхэм» провёл результативный контрвыпад. Возле штрафной Алли, казалось, выполнил неудачную передачу на корейца, но мяч от ноги Лапорта отскочил прямо к Сону, и форвард, не долго думая, пробил. Снаряд с рикошетом от ноги Эдерсона влетел в сетку.

А в следующей атаке Лапорт «обрезался» в центре поля и позволил Моуре продвинуться вперёд и найти передачей Кристиана Эриксена. Датчанин, в свою очередь, переадресовал снаряд налево Сон Хын Мину, а тот нанёс красивый удар в дальний угол.

Ошарашенные болельщики «Манчестер Сити» просто не верили своим глазам, ведь буквально за пять минут положение из вполне комфортного превратилось для них в ужасающее — теперь подопечным Гвардиолы нужно было забивать трижды.

Но хозяевам некогда было думать о реальности подобных раскладов, а потому они моментально сравняли счёт. На этот раз удача сыграла на их стороне, и мяч после рикошета от Дэнни Роуза оказался в сетке.

Ещё через десять минут «горожане» вышли вперёд. Де Брёйне прорвался по правому флангу и выполнил идеальный прострел, а Стерлинг с довольного острого угла всё же отправил снаряд в створ — 3:2. «Манчестеру» теперь оставалось забить лишь раз. Команды за половину первого тайма отличились пять.

На этом «Тоттенхэму» удалось немного успокоить ход встречи и на время завладеть преимуществом, однако вскоре хозяева вновь начали давить. Немного облегчила жизнь лондонцам, как ни странно, травма Муссы Сиссоко. Футболисту долго оказывали помощь, и гостям за эти несколько минут удалось немного прийти в себя.

В итоге Сиссоко всё же пришлось менять, и Маурисио Почеттино немало удивил болельщиков, выпустив вместо него номинального форварда Льоренте. В опорную же зону опустился Алли.

Спорный гол Льоренте и невероятная концовка

Второй тайм хозяева начали не менее активно и сходу создали у ворот «Тоттенхэма» несколько опасных моментов, но выше всяких похвал в этих эпизодах действовал Уго Льорис. Сначала он отразил удар Стерлинга практически в упор, а затем вытащил мяч из дальнего угла после мощнейшего выстрела Де Брёйне.

Стало очевидно, что «Тоттенхэм» слишком сильно начал прижиматься к собственным воротам, а с уходом на фланг Сона у команды перестали проходить быстрые контрвыпады. Тем не менее команда тоже имела шансы отличиться. Кореец едва не убежал на рандеву с Эдерсоном, а мощный Льоренте головой опасно бил в ближний, но бразильский голкипер «Манчестера» спас хозяев.

А буквально в следующей атаке подопечные Гвардиолы забили такой необходимый четвёртый мяч. Де Брёйне получил снаряд между линиями и идеальной передачей бросил в прорыв в штрафную Агуэро. Серхио не оставил Льорису ни малейших шансов — 4:2.

Воодушевлённые футболисты «Манчестера» понеслись добивать деморализованного соперника, ведь им уже удалось совершить настоящее чудо. Лондонцы окончательно растерялись. В этот момент показалось, что «Сити» всё же окажется в полуфинале. А Гвардиола для укрепления результата выпустил в опорную зону Фернандиньо.

Однако спустя некоторое время «Тоттенхэм» пришёл в себя и попытался вернуться в игру, ведь команде было достаточно забить всего лишь раз. И гол пришёл к гостям совершенно неожиданно — после подачи одного из первых в матче угловых. Защитники на ближней штанге не уследили за Льоренте, и испанец послал снаряд в сетку то ли рукой, то ли бедром. Судье Джюнейту Чакыру пришлось более минуты смотреть повтор на предмет фола, но в итоге он всё же указал на «центр». Теперь в полуфинал проходил «Тоттенхэм», а «Манчестер Сити» оставалось лишь идти вперёд.

Гвардиола в концовке бросил в бой свой последний козырь — Лероя Зане и принялся ждать ошибки соперника. И на третьей добавленной минуте Хосеп дождался её. Кристиан Эриксен на своей половине поля под давлением отдал крайне неудачную передачу назад, мяч попал к Агуэро, а тот покатил передачу под удар Стерлингу. Рахим спокойно обработал пас и пробил без шансов под опорную ногу вратаря.

На трибунах началось форменное безумие. Счастливый Гвардиола прыгал по технической зоне, а обескураженный Почеттино, казалось, просто не знал, как реагировать на произошедшее.

Однако пока Хосеп ликовал, помощники арбитра в VAR-комнате уже сообщали Чакыру в наушник страшную для «Манчестера» информацию — после срезки от Эриксена мяч попал к находящемуся в небольшом офсайде Агуэро от ноги Бернарнду Силвы, соответственно следует засчитать положение вне игры, что рефери и оставалось сделать.

Теперь уже радовались футболисты «Тоттенхэма» и Почеттино. В последние две минуты они уже ничего не позволили сделать сопернику, а Сон даже едва не оформил хет-трик.

Так лондонцы впервые в своей истории пробились в полуфинал Лиги чемпионов, подарив миру один из величайших матчей. Гвардиола же с «Манчестер Сити» вновь не сумел попасть в топ-4 турнира. В полуфинале «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», чего в преддверии плей-офф не ожидал никто. Однако эта Лига чемпионов дарит болельщикам самые невероятные расклады.