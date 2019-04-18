«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

В составе «Сити» дубль оформил Рахим Стерлинг, забивший на 4-й, и 21-й минутах. Ещё по голу в активе Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, отличившихся на 11-й и 59-й минутах.

«Тоттенхем» ответил дублем Сона Хын Мина, забившего 7-й и 10-й минутах, а также голом Фернандо Льорнете, отличившимся на 73-й минуте.

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.

По сумме двух матчей 4:4 (1:0) в полуфинал, за счёт голов на выезде вышел «Тоттенхэм», где сыграет с амстердамским «Аяксом». Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал ЛЧ.