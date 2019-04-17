«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал ЛЧ

Английский «Ливерпуль» одержал победу над португальским «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу мерсисайдцам принесли голы Садио Мане, Мохаммеда Салаха, Роберто Фирмино и Варджила ван Дейка.

«Порту» ответил голом Эдера Милитао.

По сумме двух матчей — 6:1 (2:0) — «Ливерпуль» вышел в полуфинал, где сыграет с каталонской «Барселоной». Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Ранее сообщалось, что агент прокомментировал информацию о желании Салаха уйти из «Ливерпуля».