«Тоттенхэм» без Кейна и Алли, уверенность Гвардиолы и плохая статистика «Порту»: интриги ответных матчей 1/4 финала ЛЧ

В среду в Англии и Португалии состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» без травмированных Гарри Кейна и Деле Алли на выезде попытается отстоять минимальное преимущество, добытое в игре с «Манчестер Сити» неделей ранее. А «Порту» при поддержке своих зрителей постарается ликвидировать гандикап в два пропущенных мяча после выездной встречи с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Английские болельщики с нетерпением ждали противостояния «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Первая его часть на новом стадионе лондонцев завершилась достаточно неожиданно: команда Маурисио Почеттино победила со счётом 1:0, забив за 15 минут до конца благодаря индивидуальному мастерству Сон Хын Мина. При этом гости в самом начале встречи не реализовали пенальти, который был назначен судьёй после видеоповтора.

Однако весомой ложкой дёгтя для столичного коллектива стали травмы Гарри Кейна и Деле Алли. Первый получил серьёзное повреждение связок голеностопного сустава и, по всей видимости, больше не появится на поле в текущем сезоне. Алли же сломал руку и вряд ли примет участие в ответном матче.

Также Почеттино не сможет рассчитывать на Эрика Дайера, Сержа Орье и Эрика Ламелу. Таким образом, на острие нападения на «Этихаде» на безальтернативной основе сыграет Фернандо Льоренте.

В команде же Хосепа Гвардиолы потерь почти нет. Не сумеет выйти на поле лишь Александр Зинченко. При этом получивший небольшое повреждение Фернандиньо, по словам испанского тренера, готов принять участие в матче. К слову, сам Гвардиола в преддверии ответной игры признался, что верит в выход «Манчестер Сити» в полуфинал.

«Единственная причина для паники — возможный вылет из соревнования. Но я уверен, что мы будем выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Конечно, если мы уступим в четвертьфинале, нам будет грустно день или два, но у нас ещё останется шанс стать чемпионами Англии. Мы сыграем в финале Кубка страны и, уверен, вновь окажемся там в следующем году. Если вы спросите меня, что произойдёт в среду, я отвечу: мы выйдем в полуфинал Лиги чемпионов. Я понял это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но чувствую, что мы пробьёмся в следующий раунд», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

За «Манчестер» говорит и статистика девяти последних домашних встреч с «Тоттенхэмом». В них «горожане» одержали шесть побед при одном поражении. При этом уже в субботу команды вновь сыграют на «Этихаде» в рамках АПЛ, и этот матч может стать решающим в борьбе за чемпионство.

А статистика противостояния «Манчестер Сити» с английскими командами в еврокубках вселяет надежду уже в болельщиков «Тоттенхэма», ведь действующий чемпион Англии проиграл все пять матчей соперникам из Соединённого Королевства на внешней арене.

Наконец, обслуживать игру будет известный турецкий судья Джюнейт Чакыр. До нынешнего матча он по четыре раза работал на встречах обеих команд. В частности именно при судействе Чакыра три года назад «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Реалом» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Всего же «горожане» при турке одержали две победы и дважды сыграли вничью.

«Тоттенхэм» же дважды выиграл (на групповом этапе у «Реала» и «Интера» в сезонах-2017/18 и 18/19 соответственно), разошёлся миром с «Байером» (группа, ЛЧ-2016/17) и уступил дортмундской «Боруссии» (1/8 финала Лиги Европы-2015/16).

«Порту» — «Ливерпуль»

В другом матче игрового дня померятся силами «Порту» и «Ливерпуль». Южане в первой игре уступили на «Энфилде» — 0:2, и теперь им предстоит отыграть у маститого соперника гандикап. При этом «драконы» ни разу в истории не проходили оппонента в матчах еврокубков навылет после гостевого поражения с аналогичным результатом, но были близки к этому в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов-1985/86. Тогда в первой встрече с «Барселоной» «Порту» потерпел поражение — 0:2, а дома взял верх — 3:1, но дальше благодаря голу на выезде прошли каталонцы.

Что же касается противостояния с «Ливерпулем», то португальский коллектив уступил английскому во всех трёх домашних матчах в истории еврокубков, а год назад в рамках 1/8 финала ЛЧ вовсе был разгромлен на «Драгау» — 0:5.

К очередной игре с «Порту» подопечные Юргена Клоппа к тому же подходят практически в идеальном состоянии. Из-за травмы не поможет команде лишь Алекс Окслейд-Чемберлен, который до сих пор восстанавливается от тяжёлого повреждения. Зато вернётся в строй после дисквалификации Джордан Хендерсон.

Вдобавок сражающийся за чемпионство «Ливерпуль» в преддверии визита в Португалию дома одержал важнейшую победу над «Челси» в двухсотом матче под руководством Юргена Клоппа. «Порту», который борется за титул с «Бенфикой», также набрал очередные три очка, разгромив «Портимоненсе».