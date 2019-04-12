«Тоттенхэм» сообщил о характере травм Кейна и Алли

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» сообщил о характере травм нападающего Харри Кейна и полузащитника Деле Алли.

По результатам медобследования, которые приводит пресс-служба клуба, Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки. Ориентировочные сроки его восстановления станут известны поздее.

У Алли выявлен перелом руки. Его участие в предстоящем матче Английской премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» находится под вопросом.

Оба игрока получили травмы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» рассказал о травме Лионеля Месси в матче ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».