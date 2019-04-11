Тренер «Барселоны» рассказал о травме Месси в матче ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»
- Reuters
«Он получил сильный удар. У него образовалась гематома. Завтра он пройдёт обследование», — сказал Вальверде в эфире El Chiringuito.
Во время встречи аргентинский нападающий получил удар по лицу в результате игрового столкновения с защитником МЮ Крисом Смоллингом. После этого у Месси пошла кровь из носа.
«Барселона» обыграла английский коллектив со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.
Ранее сообщалось, что «Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд».
'GANA POR NARICES'— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 11 апреля 2019 г.
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