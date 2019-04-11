Тренер «Барселоны» рассказал о травме Месси в матче ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о повреждении, полученном капитаном команды Лионелем Месси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».

«Он получил сильный удар. У него образовалась гематома. Завтра он пройдёт обследование», — сказал Вальверде в эфире El Chiringuito.

Во время встречи аргентинский нападающий получил удар по лицу в результате игрового столкновения с защитником МЮ Крисом Смоллингом. После этого у Месси пошла кровь из носа.

«Барселона» обыграла английский коллектив со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

Ранее сообщалось, что «Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд».