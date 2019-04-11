«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»

Каталонская «Барселона» впервые в истории выступлений в еврокубках сумела одержать победу над английским «Манчестер Юнайтед» играя на выезде.

Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.

Таким образом эта победа стала первой для «Барселоны» в «Театре Мечты» в рамках еврокубкового матча. Прежде каталонская команда потерпела два поражения, а ещё две встречи завершились вничью.

Ранее сообщалось, что МЮ впервые с 2005 года не сумел нанести ни одного удара в створ ворот соперника в матче ЛЧ.