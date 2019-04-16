Сульшер на «Камп Ноу», голевая засуха Месси, надежды «Аякса»: главные интриги матчей 1/4 финала ЛЧ

Во вторник в Испании и Италии состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» после выездной победы со счётом 1:0, а «Ювентус» встретится с «Аяксом», с которым неделей ранее сыграл вничью. Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер вернётся на «Камп Ноу», где 20 лет назад в составе манкунианцев он разгромил «Баварию» в финале ЛЧ. А Лионель Месси постарается забить первый за шесть лет мяч в четвертьфинале турнира. За «Ювентус» не сыграют два травмированных лидера, чем может воспользоваться «Аякс».

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» возвращается на стадион «Камп Ноу», где произошло, пожалуй, самое великое событие в истории клуба — легендарная победа над «Баварией» в финале Лиги чемпионов. Этот матч состоялся ровно 20 лет назад, и один из героев той встречи, Уле-Гуннар Сульшер, до сих пор остаётся в рядах манкунианцев, только теперь в качестве главного тренера.

Во вторник английскому клубу предстоит сыграть в столице Каталонии матч с «Барселоной». Отчасти история 20-летней давности повторяется — МЮ снова надо отыгрываться со счёта 0:1, только теперь для этого имеется не несколько минут компенсированного времени, а целый матч на выезде. Впрочем, если на «Камп Ноу» противником англичан становится «Барселона», то задача серьёзно усложняется. Каталонцы на своём поле ещё ни разу не проигрывали «Манчестер Юнайтед», а другим соперникам не отдавали очки на протяжении последних 12 матчей в Лиге чемпионов.

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Однако нельзя не отметить, что в этом сезоне подопечные Сульшера как раз особенно опасны на выезде. Они выиграли три матча в Лиге чемпионов из четырёх, причём в двух из них отпраздновали победы на последних минутах. На это особо обращал внимание наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Для него четвертьфинал Лиги чемпионов остаётся очень сложным барьером — достаточно вспомнить прошлогоднюю ситуацию, когда «Барселона» обыграла в первом матче «Рому» со счётом 4:1, но завершила выступления в турнире после следующей игры.

Тяжело даются четвертьфиналы и Лионелю Месси. На этой стадии Лиги чемпионов он не забивал с 2013 года. Прервать сухую серию в первом матче отчасти помешал удар Криса Смоллинга, разбившего аргентинцу нос. За неделю от травмы Месси не должно остаться и следа, так что оправданий у нападающего быть больше не может — болельщики ждут, что он вновь начнёт забивать МЮ, как это было в двух финалах 2009 и 2011 годов. Тем более, что из всех неиспанских команд он как раз предпочитает английские — им Месси забил 22 мяча. Это больше, чем представителям любой другой страны.

На прошедшей неделе Вальверде не дал Месси проявить себя, и в итоге никто из «Барселоны» не отличился в матче в «Уэской» в чемпионате Испании, кроме отстоявшего на ноль вратаря Марка-Андре тер Штегена. «Манчестер» смотрелся в национальном первенстве предпочтительнее — подопечные Сульшера обыграли «Вест Хэм» со счётом 2:1. Два мяча Поль Погба забил с пенальти. В этой встрече манкунианцы действовали без защитника Люка Шоу, который не сможет сыграть с «Барселоной» — автор автогола в первой игре дисквалифицирован на вторую из-за жёлтых карточек.

«Ювентус» — «Аякс»

Пока фанаты «Аякса» и «Ювентуса» воевали друг с другом на улицах Амстердама, их любимые команды предпочли разойтись миром в первом матче и сыграли вничью со счётом 1:1. На 125-й гол Криштиану Роналду хозяева поля ответили мячом в самом начале второго тайма. Тот удар Давида Нереса оставил «Аякс» в борьбе за выход в полуфинал, которого голландский клуб не добивался с 1997 года.

Впрочем, шансы на успех у амстердамцев по-прежнему невелики. «Ювентус» остаётся командой существенно выше классом, в пользу которой как минимум говорит то, что она гораздо чаще оказывается в восьмёрке лучших клубов Европы и прекрасно знает, как проходить в следующую стадию. Лидер туринцев Роналду так и вовсе выигрывал три последних розыгрыша Лиги чемпионов и стремится к четвёртому трофею подряд.

В этом сезоне «Ювентусу» уже приходилось отыгрываться в домашнем матче, и тогда это была гораздо более трудная задача, чем в этот раз. В 1/8 финала туринцы уступали со счётом 0:2 «Атлетико», но разгромили соперника на родном стадионе. Голландцы не обыгрывали «Ювентус» уже 45 лет, а в четырёх последних случаях терпели поражения по итогам четырёх матчей. Такая статистика не может обнадёживать амстердамских болельщиков.

Перед игрой в Турине ходили разговоры, что один из лидеров «Аякса» Френки де Йонг получил травму в игре национального чемпионата и пропустит выезд в Италию. Однако полузащитник отделался скорее лёгким испугом, чем реальным повреждением, и попал в заявку на игру.

А у «Ювентуса» кадровые проблемы всё-таки образовались. Защитник Джорджо Кьеллини не успел восстановиться после травмы бедра, а Марио Манджукича продолжает беспокоить колено. То, насколько важно для команды не терять лидеров и играть в своём сильнейшем составе, наглядно показал последний матч в чемпионате Италии. «Ювентус» уступил на выезде СПАЛу, который теперь практически может не беспокоиться за сохранение прописки в Серии A. Для «Ювентуса» это было лишь второе поражение за сезон, и приятных эмоций перед приёмом «Аякса» оно не добавляет.

Одно чудо на чужом поле голландцы уже совершили в этом году, когда лишали чемпионского титула мадридский «Реал». Но та команда находилась в глубоком кризисе. «Ювентус» же может сыграть как рационально, так и красочно в зависимости от того, что выберет соперник, которому нужно играть только на победу.