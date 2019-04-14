Хет-трик Моуры, сенсационное поражение «Ювентуса» и потасовка в Милане: главные события в европейском футболе

«Барселона» сыграла вничью с «Уэской», «Ювентус» потерпел поражение от СПАЛа, а встреча между «Миланом» и «Лацио» завершилась потасовкой с участием игроков. Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура стал четвёртым бразильцем в истории, забившим три мяча в одном матче АПЛ, а «Монако» с Александром Головиным в составе не смогло взять верх над «Реймсом».

Разгром от «Тоттенхэма» и минимальная победа МЮ

Во вторник подопечные Маурисио Почеттино лишились своего лидера в лице Гарри Кейна, но и без него уверенно разобрались с главным аутсайдером АПЛ — командой «Хаддерсфилд Таун». «Тоттенхэм» забил в ворота соперника четыре безответных мяча и одержал третью победу в очном противостоянии с «терьерами». Стоит отметить, что лондонцы выиграли все пять игр нынешнего сезона в Премьер-лиге, в которых не принимал участие их звёздный форвард, а их последнее поражение без него датировано октябрём 2017-го. Тогда они уступили «Манчестер Юнайтед».

Уже на 24-й минуте «шпоры» открыли счёт усилиями Виктора Ваньямы, а в качестве ассистента выступил Фернандо Льоренте. Таким образом, испанец приложил свою руку уже к 15 голу в 18 матчах, в которых он выходил в стартовом составе. А уже спустя 144 секунды свой первый мяч забил Лукас Моура. Бразилец получил передачу у правого края штрафной площади и неотразимо пробил в дальний угол.

Впоследствии Моура ещё дважды поразил ворота Бена Хамера и стал главным героем встречи. 26-летний форвард помог «Тоттенхэму» одержать вторую подряд победу в АПЛ и стал всего лишь четвёртым бразильцем, которому удавалось отметиться хет-триком в матче Премьер-лиги. Кроме него этим могут похвастаться Афонсо Алвесу, Робиньо и Роберто Фирмино.

«Манчестер Юнайтед» смог оправиться от поражения в матче с «Барселоной» и взял верх над «Вест Хэмом». Дублем отметился Поль Погба, дважды реализовавший пенальти. «Красные дьяволы» исполнили свой 12-й удар с «точки» в сезоне, десять из которых пришлись на долю француза. Действующий чемпион мира забил седьмой мяч с 11-метрового и приблизился по этому показателю к рекордсмену клуба Руду ван Нистелрою. 16 лет назад он записал на свой счёт на один гол больше.

Кроме того, Погба превзошёл своё личное достижение по количеству голов и результативных передач в сезоне. На данный момент в активе Поля 12 забитых мячей и девять ассистов.

Автором единственного гола в составе гостей стал Филипе Андерсон. Лучший бомбардир «Вест Хэма» забил свой девятый мяч в сезоне и стал первым игроком «молотобойцев» за 17 лет, который смог поразить ворота «Манчестер Юнайтед» в домашней и гостевой встречах чемпионата. Ранее подобного добивался Джермейн Дефо.

Рекорд «Барселоны» и победа «Севильи» в дерби

В отличие от своего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов, «Барселона» вышла на матч национального первенства дублирующим составом. Лионель Месси, Луис Суарес и Жерар Пике не попали даже в заявку, а на поле оказались игроки, средний возраст которых составил всего 24 года и 133 дня. Этот показатель стал рекордным для всех команд Примеры в нынешнем сезоне.

Отсутствие лидеров серьёзно ударило по уровню игры «Барселоны», а результатом стала ничья с «Уэской». Каталонцы не смогли отметиться голами, что случается крайне редко. Так, в нынешнем сезоне Ла Лиги они лишь дважды покидали поле без забитых мячей. Впервые это произошло в игре с «Атлетико» из Бильбао.

Осечкой сине-гранатовых смогли воспользоваться их главные конкуренты. «Атлетико» на своём поле уверенно обыграл «Сельту» и сократил отставание от лидера до девяти очков. Автором первого мяча стал Антуан Гризманн. Француз точно исполнил третий штрафной удар в сезоне и вышел на второе место в Примере по этому показателю. Выше него только Лионель Месси (шесть голов).

В концовке встречи француз помог отличиться Альваро Морате. Испанец забил свой пятый гол в десяти матчах за «Атлетико» и стал вторым бомбардиром команды. Первое место занимает Гризманн с 14-ю забитыми мячами.

Главным событием тура стало андалусийское дерби, проходившее на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». На этот раз верх взяла «Севилья», которая не побеждала «Бетис» на протяжении более чем двух лет. В последний раз красно-белые брали верх над своими противниками в феврале 2017 года.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, а её главным героем стал Пабло Сарабия. Сначала хавбек помог отличиться Муниру Эль-Хаддади, а после зажёг своё имя на табло. Благодаря этому воспитанник мадридского «Реала» стал всего вторым футболистом из топ-5 европейских лиг, в активе которого значится минимум 10 голов и результативных передач в нынешнем сезоне (по 11).

Неудачный эксперимент «Ювентуса» и успех «Милана»

Туринский коллектив последовал примеру «Барселоны» и в матче со СПАЛом сделал ставку на молодёжь. Средний возраст футболистов основы был равен 25 годам 114 дням, что стало рекордом для команды в XXI веке. В последний раз «старая синьора» выпускала на поле более юный состав в далёком 1998 году.

В отличие от каталонцев, подопечным Массимилиано Аллегри не удалось взять даже очко. «Ювентус» потерпел гостевое поражение и прервал свою серию из трёх побед. На голы Кевина Бонифацци и Серджо Флоккари туринцы ответили лишь одним точным ударом в исполнении вундеркинда Мойзе Кина.

Главный матч субботы прошёл в столице моды, где местный «Милан» принимал «Лацио». Хозяева владели преимуществом и за 11 минут до окончания основного времени встречи смогли воплотить его в забитый мяч. Удар с «точки» реализовал Франк Кесси, записавший на свой счёт 16-й гол в Серии А. Стоит отметить, что семь из них стали результатом филигранного исполнения пенальти.

Однако на этом событии встречи не закончились. Уже после финального свистка на поле чуть было не разгорелась массовая драка, зачинщиками которой стали Хакан Чалханоглу и Франк Кесси с одной стороны и Луис Филипе с другой. Предотвратить конфликт смогло лишь вмешательство партнёров по команде.

«Рома» одержала свою вторую победу подряд, взяв верх над «Удинезе». Автором единственного гола стал Эдин Джеко. Босниец впервые отличился в домашнем матче в рамках Серии А с апреля 2018 года. Тогда он поразил ворота «Кьево».

Достижение Хаверца и рекорд Санчо

После разгромного поражения в предыдущем туре от «Баварии», дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Майнц». Игра с середняком Бундеслиги получилась не из лёгких и завершилась минимальной победой хозяев. Подопечным Люсьена Фавра потребовалось всего семь минут, чтобы дважды поразить ворота соперника. Отличился юный Джейдон Санчо, который стал самым молодым игроком в истории клуба, достигшим отметки в десять голов за сезон. Эту планку он покорил в возрасте 19 лет и 19 дней.

Успешный матч провёл и голкипер «Боруссии» Роман Бюрки. Швейцарец сделал девять сейвов, что является его лучшим результатом в нынешнем сезоне. Сохранить ворота в неприкосновенности ему помешал 25-летний швед Робин Куайсон.

В борьбе за третье место в турнирной таблице пока лидирует «РБ Лейпциг». В 29-м туре «быки» взяли верх над «Вольфсбургом» и продлили свою беспроигрышную серию до 11 встреч. В последний раз они терпели поражение в матче с дортмундской «Боруссией», состоявшемся в январе 2019-го.

Коллектив Ральфа Рангника отправил в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Кевин Кампль и лидер команды Тимо Вернер. Форвард «РБ Лейпцига» оформил личный рекорд, набрав очки за результативность в каждой из последних четырёх встреч.

Ещё один героем дня стал Кай Хаверц. Гостевой матч со «Штутгартом» стал для него 100-м в карьере за «Байер», но этого ему оказалось мало. Полузащитник отличился ударом с пенальти и принёс своему коллективу победу, а себе — звание второго самого молодого автора 20 голов в Бундеслиге в истории. Эта планка покорилась ему в возрасте 19 лет 306 дней. Меньше потребовалось лишь Хорсту Кёппелю (19 лет 241 день).

Безвыигрышная серия «Монако» и шесть голов в Страсбурге

Подопечные Леонарду Жардима на своём поле принимали «Реймс» и вновь не смогли добиться победы. Коллективы не смогли отметиться голами и продлили свои безвыигрышные серии до трёх встреч. При этом шансы отличиться у обоих команд были, причём один из самых опасных из них возник при непосредственном участии Александра Головина. Российский легионер ворвался в штрафную и сделал прострел на Рони Лепеша, но его прервал защитник. Мяч отскочил к Стевану Йоветичу, однако тот пробил выше ворот с девяти метров.

Головин провёл на поле 65 минут и уступил место Радамелю Фалькао. Колумбиец был не так заметен, а самый опасный момент «Монако» во втором тайме стал результатом розыгрыша стандарта. Камиль Глик выиграл борьбу при подаче углового, но мяч после его удара попал в перекладину.

Самый результативный матч дня в Лиге 1 прошёл в Страсбурге, где одноимённый коллектив принимал «Генгам». Уже к концу первого тайма команды обменялись голами, причём разделили их всего две минуты. Марку Тюрам вывел гостей вперёд, а Людовик Ажорк восстановил паритет.

Во второй 45-минутке команды по два раза огорчили друг друга. Дубль оформил Ажорк, а финальный счёт установил Жереми Сорбон. 35-летний защитник забил свой 14-й мяч в карьере и принёс «Генгаму» очки.