Футболисты «Милана» и «Лацио» устроили потасовку после матча 32-го тура Серии А

По окончанию поединка 32-го тура Серии А между «Миланом» и «Лацио» на поле стадиона «Сан Сиро» произошла потасовка участием как принимавших участие в игре футболистов, так и запасных.

Сразу после окончания встречи 32-го тура Серии А между «Миланом» и «Лацио» (1:0) началась потасовка с участием игроков обеих команд. Инициаторами конфликта стали футболисты «Милана» Хакан Чалханоглу и Франк Кессье, и также защитник «Лацио» Луис Фелипе.

Вмешательство партнёров по команде сумело предотвратить массовую драку. Матч имел большое значение для обеих коллективов, встречались претенденты на попадание в зону еврокубков. Единственный мяч в игре был забит с пенальти, который реализовал Франк Кессье.

Ранее сообщалось, что «Милан» минимально обыграл «Лацио» в 32-м туре Серии А.