Хет-трик 19-летнего португальца, пас Черышева и победа «Челси» в Праге: как прошли первые четвертьфиналы ЛЕ

В четверг состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Главным героем игрового дня стал 19-летний нападающий «Бенфики» Жоау Секейра, который оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу над «Айнтрахтом». Результативным действием отметился и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, отдавший голевую передачу во встрече с «Вильярреалом». А «Челси» на выезде с минимальным счётом обыграл пражскую «Славию».

«Арсенал» — «Наполи»

Противостояние «Арсенала» и «Наполи» болельщики ждали с огромным интересом, ведь между собой встречались команды уровня Лиги чемпионов, а на тренерском мостике сошлись Унаи Эмери и Карло Анчелотти.

Однако в первом матче борьбы не получилось. Хозяева владели преимуществом и уже к середине первого тайма дважды поразили ворота соперника, причём оба мяча вышли знаковыми. На 14-й минуте невероятный гол удалось записать на свой счёт Аарону Рэмзи. В красивой комбинации «канониров» Месут Озил забросил мяч в штрафную на валлийца, а тот в полёте пяткой перебросил снаряд через выдвинувшегося навстречу вратаря.

Следом отличился нечасто забивающий Лукас Торрейра, после удара которого мяч с рикошетом от Калиду Кулибали влетел в сетку. Взятие ворот футболист посвятил погибшему несколько дней назад в автокатастрофе другу. Чтобы почтить память товарища, уругваец подготовил специальную футболку с надписью на испанском «Te vamos a extrañar Rafita» («Мы будем по тебе скучать, Рафита»).

Причём, надевать её под игровую майку Торрейра не рискнул, поскольку это запрещено правилами УЕФА, а потому заранее положил футболку на скамейку запасных, а затем продемонстрировал её болельщикам.

Больше забитых мячей болельщики не увидели, и «Арсенал» в юбилейном 70-м матче Эмери в Лиге Европы одержал важнейшую победу. Дома «Наполи» придётся спасаться, как это в Лиге чемпионов сделал «Ювентус» в противостоянии с «Атлетико».

«Бенфика» — «Айнтрахт»

А главным героем игрового дня можно назвать 19-летнего нападающего «Бенфики» Жоау Секейру, который стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира. Талантливый португалец трижды поразил ворота «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне и помог своей команде победить — 4:2.

Примечательно, что для нападающего этот сезон — дебютный на взрослом уровне, и своей игрой он уже привлёк внимание европейских топ-клубов. Отчётные же голы стали для него первыми в еврокубках. А во всех турнирах в текущем сезоне на счету Секейры значатся 15 мячей в 37 матчах.

Справедливости ради, шансы гостей на положительный исход встречи сильно понизил Эван Н’Дика, который уже на 20-й минуте не уследил за оппонентом в штрафной, толкнул его в спину, заработал пенальти и получил красную карточку.

В меньшинстве «Айнтрахту» даже удалось сравнять счёт, причём отличился один из самых многообещающих молодых футболистов Европы Лука Йович, права на которого принадлежат именно «Бенфике». Но в ответ лиссабонцы забили трижды, и лишь гол Гонсало Пасьенсии позволил франкфуртцам уйти от разгромного поражения и сохранить шансы на проход в полуфинал.

«Вильярреал» — «Валенсия»

Огорчить свою команду по примеру Йовича удалось и Денису Черышеву, которого «Валенсия» арендовала у «Вильярреала». Жребий свёл две испанские команды, которые на предыдущей стадии выбили «Краснодар» и «Зенит», в четвертьфинале, и полузащитник получил возможность насолить собственному коллективу.

Правда, наставник «Валсенсии» Марселино, который три года назад доходил до полуфинала Лиги Европы с «Вильярреалом», оставил Черышева на скамейке запасных, и соперники в первом тайме обменялись забитыми мячами без участия россиянина. Обе команды отличились с пенальти. При этом вратарь хозяев Андрес Фернандес на шестой минуте отразил удар Даниэля Парехо с «точки», но первым на добивании оказался Гонсало Гуэдеш.

Черышев же появился на поле за 20 минут до финального свистка и помог «Валенсии» дожать оппонента в концовке. Сначала Даниэль Васс после передачи с фланга отправил мяч в дальнюю девятку, а затем сам Денис вывел на завершающий удар Гуэдеша.

Так «Валенсии» удалось впервые с 1998-го обыграть на выезде в еврокубках другую испанскую команду и сделать большой шаг на пути к полуфиналу.

«Славия» — «Челси»

Наконец, «Челси» на выезде не без труда обыграл «Славию» благодаря мячу Маркоса Алонсо за четыре минуты до окончания основного времени. После мягкой подачи Виллиана испанец убежал от потерявших концентрацию защитников и головой отправил мяч в ближний угол.

Гол стал логичным, поскольку лондонцы большую часть встречи ожидаемо владели инициативой. При этом действительно опасных моментов они создали не так много. Вспоминается разве что выстрел Виллина в перекладину в середине первого тайма и отменённый из-за явного офсайда мяч Жоржиньо.

Хозяева же порой отвечали не менее опасными контратаками, и во втором тайме Кепе Аррисабалаге как минимум дважды пришлось спасать свою команду.