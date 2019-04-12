Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ

Нападающий «Бенфики» Жоао Секейра стал самым молодым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы.

Знаковое для 19-летнего португальца событие произошло в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом». Секейра трижды поразил ворота гостей домашнего стадиона «Бенфики» — «Эстадио Да Луш» — на 20-й (с пенальти) 43-й и 54-й минутах. В его активе также одна голевая передача.

Он является воспитанником «Бенфики», и дебютировал за основную команду в августе 2018 года. В общей сложности в его активе 15 голов и семь голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Хет-трик Секейры помог «Бенфике» победить «Айнтрахт» в четвертьфинале ЛЕ.