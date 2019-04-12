Хет-трик Секейры помог «Бенфике» победить «Айнтрахт» в четвертьфинале ЛЕ

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Лиссабонская «Бенфика» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Хет-трик Секейры помог «Бенфике» победить «Айнтрахт» в четвертьфинале ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лиссабоне на «Эстадио Да Луш», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

«Айнтрахт» остался в меньшинстве уже на 20-й минуте. Прямую красную карточку получил Эван Н'Дика.

В составе «Бенфики» хет-трик оформил 19-летний Жоау Секейра, забивший один из трёх мячей с пенальти. Ещё один гол в активе Рубена Диаша, забившего после передачи Секейру.

«Айнтрахт» ответил голами Луки Йовича и Гонсало Пасьенсы.

Ответная игра пройдёт 18 апреля во Франкфурте на стадионе «Франкфуртер Фольксбанк Штадион».

Ранее сообщалось, что «Челси» на выезде минимально обыграл «Славию» в четвертьфинале ЛЕ.

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