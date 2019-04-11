Голевой пас Черышева помог «Валенсии» победить «Вильярреал» в четвертьфинале ЛЕ

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«Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Голевой пас Черышева помог «Валенсии» победить «Вильярреал» в четвертьфинале ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Валенсии» принесли дубль Гонсалу Гуэдеша и гол Даниэля Васса. Российский хавбек Денис Черышев стал автором результативной передачи.

В составе «Вильярреала» забил Санти Касорла, реализовавший пенальти.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Валенсии на стадионе «Месталья».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ.

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