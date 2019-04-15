Гол Салаха с 25 метров, 100-й матч Черышева в Примере и крупное поражение ПСЖ: события воскресенья в европейском футболе

Мохаммед Салах отметился красивым голом в матче АПЛ с «Челси» и помог «Ливерпулю» одержать важную победу. Денис Черышев провёл 100-й матч в испанской Примере. А ПСЖ потерпел разгромное поражение во французской Лиге 1 и почти час провёл в меньшинстве. RT рассказывает о главных футбольных событиях воскресенья в ведущих европейских чемпионатах.

Победа «Ливерпуля» и критика Сарри

В центральном матче игрового дня в рамках 34-го тура АПЛ сошлись «Челси» и сражающийся за чемпионство с «Манчестер Сити» «Ливерпуль». В результате подопечные Юргена Клоппа одержали непростую победу. Лондонцы большую часть встречи действовали от обороны, но в первом тайме из-за травмы потеряли Антонио Рюдигера.

А сразу после перерыва «Ливерпуль» нокаутировал принципиального соперника двумя точными ударами. Сначала Садио Мане с близкой дистанции завершил красивую многоходовую комбинацию команды, а затем Мохаммед Салах дальним ударом вынудил капитулировать Кепу Аррисабалагу. Для египтянина этот гол стал 19-м в текущем сезоне АПЛ, что позволило ему догнать лидирующего в гонке бомбардиров турнира Серхио Агуэро.

Наставник «Челси» Маурцио Сарри после игры раскритиковал работу судей.

«Что касается первого гола, то я считаю, что на Эмерсоне был фол. Премьер-лига является сильнейшим турниром в мире, но это не касается судей. Я считаю, что уровень арбитров не соответствует силе чемпионата. Возможно, судья был прав, но со скамейки мне показалось, что фол был. Впрочем, «Ливерпуль», безусловно, заслужил победу», — заявил Сарри.

Дубль Стерлинга и две результативные передачи Де Брёйне

Соперник «Ливерпуля» в борьбе за титул — «Манчестер Сити» — двумя часами ранее тоже одержал победу, которая стала для команды девятой подряд в национальном первенстве. Горожане на выезде оказались сильнее скромного «Кристал Пэлас» — 3:1.

При этом лучший бомбардир «Манчестера» Агуэро на этот раз ушёл с поля без гола, зато дубль оформил Рахим Стерлинг. В текущем сезоне АПЛ англичанин забил уже 17 мячей. Теперь всего один точный удар отделяет футболиста от лучшего показателя в карьере — в прошлом сезоне он забил в матчах чемпионата 18 голов.

Точку в матче поставил вышедший на замену вместо Агуэро Габриэл Жезус. При этом две результативные передачи отдал Кевин Де Брёйне.

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Юбилейный матч Черышева и дубль Лоренсо

А россиянин Денис Черышев провёл юбилейный, 100-й матч в чемпионате Испании. Дебютировал воспитанник «Реала» в Примере ещё шесть лет назад в составе «Севильи».

В юбилейной для футболиста встрече «Валенсия» добилась важнейшей домашней победы над «Леванте» — 3:1. Сам Черышев результативными действиями не отметился, зато дубль оформил 23-летний Сантьяго Лоренсо.

«Валенсия» одержала третью победу в последних четырёх матчах Примеры и до трёх очков сократила отставание от «Севильи» Квинси Промеса, которая занимает четвёртое место, дающее пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

Травма Нойера и дубль Комана

Между тем в Германии «Бавария», сражающаяся за чемпионство с дортмундской «Боруссией», на выезде одержала разгромную победу над «Фортуной» — 4:1. Примечательно, что главным героем встречи стал Кингсли Коман, который во время пятничной тренировки подрался с партнёром Робертом Левандовски.

В результате нечасто забивающий француз оформил четвёртый дубль в карьере, а поляк, лидирующий в гонке бомбардиров Бундеслиги, огорчить соперника не сумел.

Единственной ложкой дёгтя для мюнхенцев стала травма Мануэля Нойера. Вратарь получил повреждение в начале второго тайма и вынужден был покинуть поле.

«Он вновь травмировал икроножную мышцу, с которой у него ранее были проблемы. Завтра Мануэль пройдёт медобследование. Будем надеяться, что у него нет ничего серьёзного», — цитирует главного тренера «Баварии» Роберта Ковача официальный сайт клуба.

Reuters

Победы «Наполи» и «Интера» с одинаковым счётом

Идущий на втором месте в турнирной таблице Серии А «Наполи» после поражения от «Арсенала» в Лиге Европы сумел прервать серию без побед в национальном первенстве, состоящую из двух встреч.

В матче с «Кьево», который уже фактически лишился шансов на сохранение места в элите, фаворит спокойно набрал три очка. Уже на 15-й минуте счёт открыл центральный защитник Калиду Кулибали, а после перерыва отличились Аркадиуш Милик и всё тот же Кулибали. Сенегальцу впервые в карьере удалось забить за игру более одного раза.

Одержал победу и «Интер», который на выезде оказался сильнее аутсайдера «Фрозиноне» — 3:1.

Автогол на седьмой минуте и удаление в первом тайме

В чемпионате Франции разгромное поражение потерпел ПСЖ. Оно стало для парижан первым в национальном первенстве с декабря 2016-го. В последний раз столичный коллектив проигрывал с разницей в три и более мяча «Монпелье».

Более того, это поражение стало для действующего чемпиона самым крупным с начала XXI века. В последний раз столь крупно клуб из Парижа проигрывал 2 декабря 2000 года. Тогда обидчиком ПСЖ оказался «Седан» (5:1), который сейчас выступает в четвёртом по силе французском дивизионе.

На этот раз лидера огорчил идущий на втором месте «Лилль», при этом ПСЖ умудрился пропустить сразу пять мячей. Исход встречи во многом предопределил ранний автогол Тома Менье и удаление Хуана Берната уже в первом тайме. В результате во втором тайме оставшиеся в меньшинстве парижане пропустили четырежды.

Однако даже крупное поражение не сильно сказалось на турнирных раскладах: ПСЖ продолжает уверенно лидировать и в ближайшее время должен гарантировать себе завоевание трофея. При этом даже ничья в отчётном матче гарантировала бы команде чемпионство.

Шестой матч Слуцкого без победы

Наконец, «Витессу» Леонида Слуцкого в очередном матче чемпионата Нидерландов не удалось обыграть на выезде «Утрехт», который также сражается за попадание в зону еврокубков. За все 90 минут командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

При этом сам Слуцкий наблюдал за игрой с трибуны, так как вынужден был отбывать дисквалификацию за жёсткие высказывания в адрес судьи после матча с ПСВ.

Ничья опустила коллектив российского специалиста на седьмое место, тогда как «Утрехт» поднялся на пятое. Беспобедная серия арнемцев в Эредивизи увеличилась до шести встреч. Последний раз «Витесс» выигрывал ещё в начале марта.

При этом защитник сборной России Вячеслав Караваев вновь попал в стартовый состав арнемцев и провёл на поле весь матч.