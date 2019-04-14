«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги
- Reuters
Счёт матча — 1:4.
В составе «Фортуны» забитым мячом отличился Доди Лудебакио, реализовавший пенальти в конце игры.
У мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман, также голы на счету Сержа Гнабри и Леона Горецки.
Победа позволила «Баварии» сохранить лидирующую позицию в Бундеслиге. После 29 матчей команда из Мюнхена опережает дортмундскую «Боруссию» на одно очко.
Ранее сообщалось, что дубль Санчо помог «Боруссии» победить «Майнц» в 29-м туре Бундеслиги.