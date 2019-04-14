«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» добыла выездную победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в поединке 29-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги
  • Reuters

Счёт матча — 1:4.

В составе «Фортуны» забитым мячом отличился Доди Лудебакио, реализовавший пенальти в конце игры.

У мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман, также голы на счету Сержа Гнабри и Леона Горецки.

Победа позволила «Баварии» сохранить лидирующую позицию в Бундеслиге. После 29 матчей команда из Мюнхена опережает дортмундскую «Боруссию» на одно очко.

Ранее сообщалось, что дубль Санчо помог «Боруссии» победить «Майнц» в 29-м туре Бундеслиги.

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