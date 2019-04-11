Черышев против своей команды и новое достижение экс-тренера «Спартака»: что нужно знать о матчах 1/4 финала Лиги Европы

В четверг состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Денис Черышев в составе «Валенсии» сыграет с «Вильярреалом», которому принадлежат права на российского футболиста. Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, в своё время возглавлявший «Спартак», проведёт рекордную, 70-ю встречу в рамках турнира. А «Челси» вернётся на пражский стадион «Эден», где шесть лет назад уступил «Баварии» в игре за Суперкубок УЕФА.

«Арсенал» — «Наполи»

Противостояние лондонцев и неаполитанцев можно смело назвать одним из самых интересных на данной стадии турнира, ведь силами померятся, по сути, команды уровня Лиги чемпионов. Собственно, «Наполи» начинал сезон в главном еврокубке, но не сумел выйти из непростой группы с ПСЖ и «Ливерпулем».

Теперь же единственной мотивацией для подопечных Карло Анчелотти является как раз победа в ЛЕ, поскольку второе место в Серии А «Наполи» себе практически обеспечил, а догнать «Ювентус» нереально.

Для «Арсенала» же успех во втором по значимости еврокубке является важным не только с точки зрения завоевания самого трофея, но и как возможный шанс заполучить путёвку в Лигу чемпионов. В АПЛ идёт нешуточная борьба за попадание в четвёрку сильнейших, а «канониры» после 32-х туров располагаются лишь на пятом месте.

При этом настоящим талисманом для команды в ЛЕ может стать её главный тренер Унаи Эмери, так как для него второй по значимости еврокубок является невероятно успешным турниром. Испанский специалист трижды приводил «Севилью» к победе в нём и провёл в качестве наставника 69 матчей, что является рекордом. Собственно, встреча на «Эмирейтс» станет юбилейной 70-й.

На стороне «Арсенала» и хорошая статистика домашних игр в текущем сезоне. Дома лондонцы выиграли семь последних матчей во всех турнирах и десять — в АПЛ.

Эмери же на тренерском мостике ждёт интригующее противостояние с опытным и титулованным Карло Анчелотти. Если Унаи трижды выигрывал Лигу Европы, то итальянец столько же раз — Лигу чемпионов. При этом матчи с «Арсеналом» как правило складывались для него успешно. Будучи главным тренером «Челси» в начале 2010-х, Анчелотти обыграл лондонцев трижды в четырёх встречах.

А в 2017-м в 1/8 финала ЛЧ «Бавария» под руководством итальянца разгромила «Арсенал» с общим счётом 10:2. Единственный неудачный опыт соперничества с «канонирами» пришёлся для Анчелотти на 2007-й. Тогда его «Милан» также на первой стадии плей-офф главного еврокубка уступил «Арсеналу» — 0:0, 0:2.

«Вильярреал» — «Валенсия»

На месте двух испанских команд в четвертьфинале Лиги Европы могли оказаться «Зенит» и «Краснодар», но обе завершили выступления на предыдущей стадии турнира. Особенно обидно завершился еврокубковый путь для южан, которые пропустили решающий мяч на 93-й минуте.

В сложившейся ситуации российским болельщикам остаётся болеть лишь за футболиста сборной Дениса Черышева, который защищает цвета «Валенсии». При этом права на него принадлежат «Вильярреалу» — летом прошлого года «летучие мыши» взяли полузащитника в аренду и намерены в ближайшем будущем его выкупить.

Предстоящие встречи, которые по сути являются дерби, так как команды представляют один испанский регион, будут невероятно принципиальны и для наставника «Валенсии» Марселино, ведь он возглавлял «жёлтую подводную лодку» на протяжении трёх сезонов и добился с ней приличных результатов.

Для начала специалист помог «Вильярреалу» вернуться в Примеру, а затем трижды финишировал с командой в топ-6 элитного дивизиона и вывел её в полуфинал Лиги Европы в 2016-м. Тогда же тренер впервые имел возможность работать с Черышевым, которого взяли в аренду из «Реала».

Без Марселино «Вильярреал» в текущем сезоне сражается за выживание в Примере, но при этом крайне успешно выступает в Лиге Европы. Его коллектив — один из трёх, кто стартовал с группового этапа и до сих пор не познал горечи поражения. В эту компанию также входят лондонский «Челси» и франкфуртский «Айнтрахт».

«Валенсия» же, напротив, борется за попадание в первую четвёрку Примеры и путёвку в Лигу чемпионов.

Что касается истории противостояния принципиальных соперников, то в еврокубках их пути пересекались лишь однажды. В полуфинале Кубка УЕФА — 2004/05 «Валенсия» выбила «Вильярреал» — 0:0, 1:0 и в итоге выиграла турнир. Всего же команды провели между собой 46 матчей, в которых 19 побед одержала «Валенсия», 17 — «Вильярреал».

«Бенфика» — «Айнтрахт»

Не менее интересным должно получиться противостояние «Бенфики» и «Айнтрахта», ведь обе команды проводят достаточно сильный сезон. Португальский коллектив после назначения на тренерский мостик 42-летнего Бруну Лаже догнал «Порту» в турнирной таблице чемпионата страны и теперь делит лидерство с принципиальным соперником.

«Айнтрахт» же после ухода Роберта Ковача в «Баварию» не только не регрессировал, но и под руководством Адольфа Хюттера претендует на первое в истории клуба попадание в Лигу чемпионов. В настоящий момент победная серия франкфуртцев в Бундеслиге составляет шесть матчей.

Мощно команда выглядит и в ЛЕ. На групповом этапе подопечные Хюттера выиграли все шесть встреч, а в плей-офф выбили из борьбы «Шахтёр» и «Интер».

Такие успехи во многом стали возможны благодаря яркой игре молодых нападающих красно-белых: 21-летнего Луки Йовича, 24-летнего Себастьяна Аллера и 25-летнего Анте Ребича. На троих они забили уже 53 мяча во всех турнирах.

Особенным вниманием пользуется, конечно, Йович, которым интересуются большинство ведущих клубов Европы. При этом многие забывают, что права на талантливого серба принадлежат именно «Бенфике». В 2016-м португальский клуб приобрёл футболиста у кипрского «Аполлона», а спустя год отдал его в аренду «Айнтрахту» до лета 2019-го. Теперь лиссабонцы могут заработать очень серьёзную сумму на продаже форварда. Уже сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €55 млн. В ближайшее время ему предстоит сыграть с собственной командой, как и Черышеву.

Дополнительным приятным бонусом противостояния станут невероятные немецкие болельщики. Так, на ответный матч с «Интером» в Милан в будний день приехало около 20 тыс. поклонников «Айнтрахта», которые буквально оккупировали центральную площадь города.

Самое интересное, что компанию им составил даже президент клуба Петер Фишер, который в четверг отметил день рождения и получил отличный подарок от команды. Функционер с удовольствием танцевал с фанатами и фотографировался со всеми желающими.

«Славия» — «Челси»

Наконец, другая английская команда, «Челси», померится силами со «Славией». На первый взгляд, у чешского коллектива не слишком много шансов пройти дальше, но лондонцам не стоит забывать, что на предыдущей стадии турнира пражане выбили из борьбы пятикратного обладателя Кубка УЕФА и Лиги Европы «Севилью».

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Основное время обоих матчей завершилось со счётом 2:2, а в дополнительное испанская дружина вышла вперёд. Однако футболисты «Славии» не сдались и сумели отправить в ворота соперника два требуемых мяча, причём решающий — на 119-й минуте.

Так «Славии» удалось впервые за 19 лет пробиться в четвертьфинал Кубка УЕФА / Лиги Европы. В 2000-м чешскую команду сумел остановить другой английский коллектив — «Лидс».

Хорошие шансы на то, чтобы пройти дальше, имеет и «Челси», ведь подопечные Маурицио Сарри до сих пор не потерпели ни одного поражения в турнире, а французский нападающий лондонцев Оливье Жиру с девятью мячами занимает второе место в гонке бомбардиров ЛЕ. Опережает его на один точный удар лишь Виссам Бен-Йеддер, чью «Севилью» как раз и выбила «Славия».

Произошло это знаменательное для лидера чемпионата Чехии событие в Праге на арене «Эден». Здесь же состоится первый четвертьфинальный матч. Примечательно, что футболисты «Челси» уже были гостями этого стадиона. В 2013-м он принял матч за Суперкубок УЕФА, в котором синие в качестве победителя ЛЕ встречались с обладателем ЛЧ «Баварией». В итоге основное время закончилось вничью — 2:2, а в серии пенальти мюнхенцы оказались точнее.

При этом один из мячей в составе «Челси» забил Эден Азар, для которого текущий сезон может стать последним в составе команды. По информации СМИ, бельгийцем всерьёз интересуется «Реал». Цвета лондонцев в той игре также защищали Давид Луис и Гари Кэхилл.