«Нельзя сравнивать Пеле и Месси»: Матерацци о звёздах футбола, возрождении сборной Италии и проблеме дискриминации

Итальянский футбол находится на пути к возрождению благодаря появлению талантливой молодёжи и улучшению экономической ситуации в Серии A. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира 2006 года Марко Матерацци. По его мнению, тренер Робето Манчини способен возродить сборную Италии и привести своих подопечных к успеху. Кроме того, экс-защитник объяснил, почему не стоит сравнивать футбольных звёзд разных лет, рассказал, что нужно делать, чтобы искоренить дискриминацию и насилие на трибунах, а также предположил, кто станет победителем Лиги чемпионов.

«Защита должна начинаться с атаки»

— Чемпионат мира 2018 года уже давно отгремел, но многие до сих пор теряются в догадках, что стало главной причиной непопадания сборной Италии в Россию?

— После успеха на мундиале 2006 года в сборной уделялось не так много внимания воспитанию молодёжи. Кроме того, на пути в Россию мы встретились с сильными командами — Испанией на групповом этапе и Швецией в плей-офф. Скандинавам в матчах на вылет не смогли забить ни одного мяча. А если это происходит, то ты и не заслуживаешь принимать участие в турнирах такого уровня. Тем не менее, эта неудача вывела нас на новый уровень — с новым наставником. И сегодня в нашем распоряжении гораздо больше молодых, многообещающих футболистов, получивших возможность показать себя.

Кроме того, экономические проблемы во внутреннем чемпионате привели к тому, что многие игроки стали уезжать за границу, например, в Англию и Испанию, где платили больше. Сейчас такое происходит гораздо реже, и итальянцам уже не нужно покидать родину ради выступления в больших клубах. У наставника национальной команды Роберто Манчини значительно расширился выбор.

— То есть итальянский футбол возвращается на прежний уровень?

— Молодые футболисты стремятся к успеху. И они сильны не только с физической точки зрения, но и с технической. Да, пока мы встречались с командами с более низким рейтингом. Но именно в таких матчах бывшие юниоры получают бесценный опыт. Им необходимо время, чтобы адаптироваться к новым для себя условиям, почувствовать уверенность, проникнуться методикой наставника. Но им в этом всегда помогают более возрастные товарищи.

— Вы хорошо знаете Манчини. Можно ли говорить о том, что с его приходом команда возрождается?

— Манчини уже не раз доказывал свою состоятельность. «Лацио», Интер», «Манчестер Сити», «Зенит» — команды с большим потенциалом. Но, очевидно, его мечтой всегда оставалось руководить Италией. И его время наконец-то пришло. Возможно, в России у него не всё получилось, но это не отменяет наличие у него тренерского таланта.

— Верите ли вы в то, что он сможет завоевать трофей со сборной?

— Будучи итальянцем, разумеется, я надеюсь на успех, хотя это и нелегко. Сейчас появляется очень много сильных команд. Франция стала чемпионом мира, несмотря на то, что достаточно молода. Испания пока переживает смену поколений, однако в её распоряжении также много сильных футболистов. Германия способна кардинально поменяться и в определённый момент начать всё заново, как это произошло в 2002 и 2006 годах, после чего пришёл успех на мундиале в Бразилии. Немцы всегда находятся впереди Италии, Испании и Франции, а их методы прошли испытание временем. Поэтому я надеюсь, что и наша сборная сможет что-то у них перенять.

— Италия традиционно славилась своими защитниками. Как вам нынешняя оборонительная линия национальной команды?

— Она до сих пор в порядке. У нас есть такие качественные игроки, как Леонардо Бонуччи или Джанлука Манчини. Но мы всегда были сильны не только своей обороной, но и тактикой. В отличие, например, от Испании, хотя в её составе есть Жерар Пике и Серхио Рамос, которых лично я считаю одними из лучших защитников в мире.

— В настоящий момент в распоряжении Манчини есть и великолепные нападающие. Говорит ли это о том, что в некотором смысле со временем стиль игры сборной изменился?

— По моему мнению, защита должна начинаться с атаки. Если форварды готовы жертвовать собой, это значительно облегчает действия обороны. У нас достаточно приличных парней — Федерико Бернардески, Марио Балотелли и Мойзе Кин. Мне кажется, многое зависит от их отношения к игре, и каждый их них способен выполнять сразу несколько функций на поле. Например, Федерико Кьеза всегда выполняет приличный объём работы.

— Кин стал самым молодым бомбардиром в истории сборной. Можно ли его считать будущим итальянской атаки?

— Он молод, силён и забил четыре мяча за десять дней. Если игрок достаточно хитёр, чтобы перенять секреты у такого мастера, как Криштиану Роналду, то он способен и сам выйти на более высокий уровень. И Мойзе использует эту возможностью по максимуму, в отличие от всех остальных. Именно за это его можно похвалить, и поздравить сборную с появлением такого форварда.

— Сам Кин называл своим кумиром Балотелли. Но все мы знаем, что нападающий «Марселя» может отличаться не самым примерным поведением вне поля. Не пойдёт ли молодой игрок по его пути?

— Не думаю. Я практически вырастил Марио и никогда не видел более сильного футболиста в 16-летнем возрасте. Разумеется, Кин выбрал себе хороший пример для подражания. Балотелли может быть забавным, но он не сумасшедший и никогда не наносил вреда другим людям. Мы все иногда совершаем ошибки, но это часть нашей человеческой природы. Сейчас нападающий занимается тем, что любит больше всего — забивает мячи. Переехав в Лигу 1, он оказался в подходящей для себя атмосфере с прекрасными болельщиками. Надеюсь, команда сможет составить достойную конкуренцию самому сильному коллективу Франции — ПСЖ.

— То есть Лига 1 — наиболее подходящий для Балотелли вариант?

— Марио может играть в любом чемпионате. Но именно во Франции он обрёл спокойствие. Будем надеяться, что он сумеет выиграть трофей и там, потому что это будет справедливо и заслуженно.

— А как вы относитесь к его выходкам?

— Балотелли такой, какой есть. Спонтанный, но в то же время простой. Надеюсь, что он продолжит забивать по три мяча за встречу и делать после них селфи. Потому что с появлением социальных сетей футбол сам по себе превратился в шоу. И я не вижу причин для того, чтобы его за это критиковать.

— Некоторые эксперты считают, что переход Жоржиньо из «Наполи» в «Челси» был ошибкой. Можно ли его считать мотором сборной Италии?

— Выступая за «Наполи» под руководством Маурицио Сарри он доказал, что является очень качественным игроком. В «Манчестер Сити» он имел возможность работать с ещё одним великим наставником Хосепом Гвардиолой. Но хавбек предпочитает не выходить из зоны комфорта и выбирать тех тренеров, чьи методы ему знакомы. Именно поэтому он перешёл в «Челси», что также достойно уважения. Жоржиньо — очень важный игрок для сборной под руководством Манчини, который обращает особое внимание на линию полузащиты. К тому же, у него сложилась успешная связка с Марко Верратти и Бернардески.

«Ювентусу» удалось начать всё с чистого листа»

— Вы были одним из самых жёстких защитников своего времени. С этой точки зрения, как вы оцениваете нынешнее поколение игроков оборонительной линии?

— Если мы говорим о таких спортсменах, как Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Синиша Михайлович, Иван Кордоба, Лилиан Тюрам, Фабио Каннаваро, то, конечно, все эти ребята были сильнее с физической точки зрения. Однако за это время футбол стал другим, и современные защитники более техничны. А нам было нужно обороняться против Роналдо, Габриэля Батистуты и Фаустино Асприльи. Нельзя сравнивать нынешнюю игру с ситуацией 30-летней давности. Меняются времена, тактика, тренировочные методы. Но именно за это мы все и любим этот вид спорта.

— Вы перечислили лучших защитников своего времени и, наверняка, могли бы продолжить список. Кто импонирует вам сегодня?

— Да, я бы отметил Рамоса, Пике, Самюэля Умтити, Калиду Кулибали, Бонуччи, Джорджо Кьеллини. Вирджил ван Дейк также заслуживает упоминания, он фантастический игрок.

— Бытует мнение, что футбол стал гораздо более динамичным, нежели раньше. Сложнее ли защитникам справляться с новым типом форвардов?

— Те кто так говорит, не видели, как бегал Роналдо. Не зря его называли Феноменом. Но сегодня, встречаясь на поле с Криштиану Роналду, Лионелем Месси, Мохаммедом Салахом или Садио Мане, тебе остаётся лишь надеяться, что у них ничего не получится, потому что противостоять им практически невозможно. Повторюсь, футбол поменялся, и игроки вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Нельзя сравнивать Пеле и Месси, Марадону и Марко ван Бастена, так как у каждого своё мнение на этот счёт. Так, для меня самым великим всегда был Роналдо. Мне повезло тренироваться вместе с ним, и я видел, на что он способен — даже после серьёзных травм.

— Кто является лучшим в мире в наши дни?

— Защитник — Рамос, атакующий полузащитник — Месси, нападающий — Роналду.

— «Интер» продолжает вести борьбу за место в Лиге чемпионов. С этой точки зрения Лучано Спаллетти — самый оптимальных для них вариант?

— На данный момент он выполняет программу минимум, потому что я верю, что команда с таким потенциалом, традициями и историей, как «Интер» всегда должна входить в четвёрку сильнейших Серии А. Поэтому пока у нового руководства всё получается. Они перестраивают всю систему, собираются возводить новый стадион — хотя, надеюсь, что команда всё же останется на «Сан-Сиро» — недавно обыграли «Геную» со счётом 4:0, поэтому, мне кажется, у них есть все шансы на попадание в Лигу чемпионов. Сейчас Спаллетти — однозначно лучший вариант. Что будет в конце сезона — не могу сказать.

— Насколько реально соперничать с «Ювентусом», который находится на первом месте с огромным отрывом?

— Да, им удалось начать всё с чистого листа. После того как туринцы оказались в Серии В, руководство своевременно построило новый стадион, который начал приносить доход. Эти инвестиции они потратили на покупку хороших игроков. Но на сегодняшний день для них мало стать чемпионами Италии. «Ювентус» должен стремиться к тому, чтобы вернуть домой Лигу чемпионов. А это нелегко, учитывая, насколько сильные коллективы там выступают.

— Что вы думаете о недавнем расистском скандале, разгоревшемся в Англии?

— Само по себе возмутительно то, что в футболе до сих пор присутствует такая проблема. Однако кроме неё есть и вопиющая неосведомлённость. Например, кто-то может оскорбить моих родителей, не зная о том, что я сирота. И это тоже будет своеобразной формой дискриминации, хотя мало кто это осознаёт. Такие вещи должны быть искоренены. Необходимо ввести запрет на посещение стадионов, как это произошло в Англии, которую в какой-то момент захлестнула волна насилия. Конечно, некоторые британские болельщики доставляли неудобства, находясь за границей, но у себя на родине они подчинены закону и уважают его. Дисциплину и культуру поведения надо укреплять, начиная со школьной скамьи. Современный мир многонационален и нет разницы, какой у тебя цвет кожи. Поэтому с расизмом надо бороться.

— Кто станет чемпионом АПЛ?

— «Ливерпуль».

— А в Серии А?

— «Ювентус».

— А кто выиграет Лигу чемпионов?

— «Ювентус».

— Он встретится в финале с «Ливерпулем»?

— Всё возможно. «Ливерпуль» — опасная команда. Матчи на «Энфилде» могут быть крайне непредсказуемы. Поэтому у них есть хорошие шансы сыграть в решающей встрече.

— Поможет ли им в этом ван Дейк?

— Этот защитник из тех, кто прекрасно читает игру. Если вы посмотрите на технический аспект его действий, то увидите, насколько он великолепен. Вирджил не только может предотвратить гол, но и забить сам. Благодаря ему «Ливерпуль» продолжает верить в свою мечту.