Историческое достижение: «Аякс» обыграл «Ювентус» и впервые за 22 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Аякс» на выезде одержал волевую победу над «Ювентусом» и впервые за 22 года пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В середине первого тайма 126-й мяч в рамках турнира забил Криштиану Роналду, но гостям удалось быстро отыграться. А после перерыва самым молодым автором гола в истории плей-офф главного еврокубка стал капитан амстердамцев Матейс де Лигт.

Роналду в составе и акция протеста фанатов «Ювентуса»

Перед началом сезона мало кто мог предположить, что «Аякс», в составе которого собраны в основном молодые футболисты, сумеет настолько далеко пройти по турнирной сетке Лиги чемпионов, однако амстердамцы не только вышли из группы в плей-офф, но и выбили из борьбы действующего обладателя трофея — «Реал».

Не собирались подопечные Эрика тен Хага сдаваться и на милость «Ювентусу» с Криштиану Роналду в составе. Пусть в концовке первого тайма домашнего матча игроки «Аякса» позволили португальцу отличиться, сразу после перерыва Давид Нерес счёт сравнял, и встреча так и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, туринцы дома получили возможность сыграть на нулевую ничью, но вряд ли собирались довольствоваться этим, тем более футболисты «Аякса» всерьёз намеревались добиться нужного результата и впервые за 22 года пробиться в полуфинал главного еврокубка.

Потому наставник «старой синьоры» Массимиллиано Аллегри на выходных решил не рисковать своими лидерами и выпустил на матч Серии А с аутсайдером СПАЛ резервный состав. «Ювентус» потерпел сенсационное поражение и упустил возможность досрочно завоевать чемпионство, зато поберёг силы ведущих футболистов.

Несмотря на это, восстановиться к ответному матчу с «Аяксом» так и не сумели Джорджо Кьеллини и Марио Манджукич. Зато Криштиану Роналду вновь попал в стартовый состав.

Болельщики же амстердамцев наверняка вздохнули с облегчением, когда увидели в ростере команды фамилию Френки де Йонга, который преждевременно покинул поле из-за небольшого повреждения в последнем матче чемпионата Нидерландов.

В свою очередь, поклонники «Ювентуса» отметились необычной акцией и в первом тайме практически не поддерживали хозяев. Таким образом местные любители футбола протестовали против слишком высоких цен на билеты, хотя клубу в указанном матче удалось выручить рекордные сборы с продажи квитков. Также фанаты вывесили баннеры с надписью: «Какое значение имеет шум, если получаешь рекордный доход?»

126-й мяч Роналду и быстрый ответ «Аякса»

Начали матч команды достаточно аккуратно. «Ювентусу» рисковать на первых минутах было незачем, а «Аякс» потихоньку осваивался на заполненном до отказа местном стадионе. При этом не успела стартовать игра, как замену попросил получивший травму защитник гостей Нуссайр Мазрауи. Вместо него на поле вышел дебютировавший в Лиге чемпионов 23-летний Дэйли Синкгравен.

Подопечные тен Хага присматривались к сопернику первые 20 минут, а затем принялись атаковать смелее. Как и в Амстердаме, они разыгрывали хитрые комбинации возле чужой штрафной и создали пару неприятных моментов у ворот Войцеха Щенсны. В частности, Донни ван де Бек после прорыва Давида Нереса с нескольких метров едва не отправил мяч в ворота.

А вот «Ювентус» первый же момент реализовал. Туринцы заработали угловой, и Криштиану Роналду, опередив оппонента, забил 126-й мяч в 162-м матче ЛЧ в карьере. При этом португалец уже в четвёртый раз в текущем сезоне главного еврокубка отличился ударом головой.

Правда, эпизод получился довольно спорным, поскольку Леонардо Бонуччи при подаче углового, кажется, толкал в спину соперника, но судья Клеман Турпен после просмотра повтора всё же указал на центр.

Казалось, произошедшее деморализует футболистов «Аякса», но они и не думали сдаваться и отыгрались уже спустя шесть минут. У Хакима Зиеша не получился удар из-за пределов штрафной, зато мяч отскочил к ван де Беку, который спокойно покатил снаряд в дальний угол. Турпен и в этом эпизоде отправился смотреть повтор, на этот раз на предмет офсайда, но вновь засчитал взятие ворот.

Провал «Ювентуса» и достижение де Лигта

В первом тайме «Ювентус» в целом контролировал ход встречи, хотя и пропустил не самый обязательный мяч, но после перерыва Аллегри решил сделать одну замену — вместо инертного Пауло Дибалы на поле появился молодой талант Мойзе Кин, который в последних шести встречах Серии А отличился шесть раз. Роналду с Федерико Бернардески заняли места на флангах.

Однако рокировка не принесла туринцам дивидендов. На первых минутах второго тайма хозяева ещё контролировали мяч, но очень скоро соперник забрал его себе. Давление со стороны молодых техничных футболистов «Аякса» становилось всё более серьёзным. Гости ещё смелее прессинговали соперника на чужой половине поля и вынуждали более опытных оппонентов ошибаться.

После одной из таких ошибок Зиеш получил мяч на правом краю штрафной и нанёс мощнейший удар в ближний угол, но Щенсны каким-то чудом успел парировать выстрел рукой.

Ещё через пять минут поляк вновь спас «Ювентус» в практически безнадёжной ситуации. Автор первого гола ван де Бек из-за пределов штрафной красиво закручивал снаряд прямо под перекладину, но Войцех сумел смахнуть мяч с ленточки.

На какое-то время игроки «Аякса» взяли небольшую пазу, но вскоре вновь принялись штурмовать владения «Юве». И в конце концов туринцы всё же пропустили. Причём отличиться амстердамцам удалось после подачи углового. Мощный Матейс де Лигт на 67-й минуте головой отправил мяч головой в ближний угол и стал самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов — ему 19 лет 246 дней.

После этого «Ювентус» оказался фактически обречён. Команда пыталась атаковать, Роналду пробовал заводить трибуны, но из команды будто выпустили воздух. Один из немногих моментов упустил как раз португалец, который едва не оформил дубль очередным ударом головой.

Не помогли и замены в исполнении Аллегри. Мало того, «Аякс» вполне мог забить третий мяч. Зиешу даже удалось сделать это, но гол Хакима отменили из-за микроскопического офсайда.

Неожиданный шанс туринцы могли получить уже на 90-й минуте, когда мяч попал в руку одному из защитников гостей, но Турпен, в третий раз за матч обратившись к помощи VAR, пенальти назначать не стал.

Финальный свисток оповестил футбольную Европу ещё об одном чуде. Вслед за «Реалом» молодой дерзкий «Аякс», игрой которого болельщики по-настоящему наслаждаются, выбил «Ювентус» с Роналду в составе и впервые за 22 года пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В начале сезона это казалось невозможным.

Туринцы же и в пятом сезоне под руководством Аллегри не сумеют выиграть главный еврокубок, и скорее всего летом у команды сменится тренер.