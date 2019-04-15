Кьеллини и Манджукич пропустят ответный матч «Ювентуса» с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри опубликовал расширенную заявку на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Аякса», в котором не оказалось Джорджио Кьеллини и Марио Манджукича.

Reuters

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выбрал 21 футболиста для подготовки к ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». В списке отсутствуют защитник Джорджио Кьеллини и форвард Марио Манджукич. В окончательную заявку на матч попадут 18 игроков. Встреча «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля в Турине. Начало матча — в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что Вальверде назвал МЮ командой с менталитетом победителя.