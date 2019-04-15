Кьеллини и Манджукич пропустят ответный матч «Ювентуса» с «Аяксом» в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри опубликовал расширенную заявку на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Аякса», в котором не оказалось Джорджио Кьеллини и Марио Манджукича.
Кьеллини и Манджукич пропустят ответный матч «Ювентуса» с «Аяксом» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выбрал 21 футболиста для подготовки к ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». В списке отсутствуют защитник Джорджио Кьеллини и форвард Марио Манджукич.

В окончательную заявку на матч попадут 18 игроков. Встреча «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля в Турине. Начало матча — в 22:00 мск.

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