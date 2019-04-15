Вальверде назвал МЮ командой с менталитетом победителя

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В преддверии ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде акцентировал внимание на успешных выступлениях соперника в выездных матчах.
Вальверде назвал МЮ командой с менталитетом победителя
  • Reuters

«Их результаты в Лиге чемпионов говорят сами за себя — МЮ выиграл три из четырёх гостевых матчей. «Ювентусу» и «Пари Сен-Жермен» они забивали победные голы на последних минутах. Нельзя думать, что у нас есть преимущество — у соперника много сильных сторон, это команда с менталитетом победителя», — цитирует главного тренера «Барселоны» официальный сайт УЕФА.

Также Вальверде добавил, что гол, забитый «Барселоной» на выезде, не является гарантией успеха в противостоянии.

Ранее Сульшер заявил, что воспоминания об игре в Париже помогут МЮ в ответном матче с «Барселоной».

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