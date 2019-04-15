Сульшер: воспоминания об игре в Париже помогут МЮ в ответном матче с «Барселоной»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что перед ответным поединком четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» его команда имеет лучшие шансы, чем перед второй встречей с ПСЖ на предыдущей стадии турнира.
Сульшер: воспоминания об игре в Париже помогут МЮ в ответном матче с «Барселоной»
  • Reuters

«Воспоминания о Париже помогут игрокам, они показывают, что мы можем перевернуть игру. Конечно, «Барселона» на «Камп Ноу» — сложный соперник, но у нас ситуация на один гол лучше, чем была с ПСЖ. Нам нужно играть лучше и показывать свой футбол», — цитирует главного тренера МЮ клубная пресс-служба.

Также Сульшер добавил, что не против дополнительного времени, так как его команда находится в хорошей физической форме.

Ранее сообщалось, что МЮ продаст Погба «Реалу» минимум за €150 млн.

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