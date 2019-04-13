СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии А

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Футбольный клуб СПАЛ одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу СПАЛ принесли голы Кевина Бонифаци и Серджо Флоккари.

В составе «бьянконери» отличился Мойзе Кин.

«Ювентус» упустил шанс стать чемпионом Серии А, по завершению этого матча. Команда из Турина продолжает лидировать в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 84 очка. СПАЛ с 35 очками поднялся на 13-е место.

Ранее сообщалось, что Винченцо Монтелла во второй раз возглавил «Фиорентину».

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