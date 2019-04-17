Дубль Месси, ошибка де Хеа и неназначенный пенальти: «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал аргентинский нападающий хозяев Лионель Месси, оформивший дубль и начавший третью голевую атаку, которую точным ударом в девятку завершил Филипе Коутиньо. Матч также запомнился результативной ошибкой Давида де Хеа и неназначенным пенальти за фол на Иване Ракитиче.

Благодаря невероятному успеху в 1/8 финала, приезд «Манчестер Юнайтед» в столицу Каталонии рассматривался исключительно через призму сражения с «Пари Сен-Жермен». Тот камбэк вселил в английских фанатов надежду в подопечных Уле Гуннара Сульшера, а домашнее поражение со счётом 0:1 оставляло более чем реальные шансы на первый выход в полуфинал с сезона-2010/11.

К возможным знамениям успеха можно было причислить и стадион «Камп Ноу», на котором ровно 20 лет назад «красные дьяволы» впервые завоевали главный клубный трофей европейского футбола. Учитывая тот факт, что одним из творцов той победы над «Баварией» стал именно Сульшер, его присутствие на тренерском мостике лишь усиливало веру в успех команды.

«Барселона» же не могла не испытывать давление. В эпоху правления «Реала» в Лиге чемпионов сине-гранатовые неизменно завершали свой путь на стадии четвертьфинала. Три года назад их остановил мадридский «Атлетико», после чего они дважды уступали командам из Италии — «Ювентусу» и «Роме». Особенно обидным получилось последнее поражение: в первом матче каталонцы победили со счётом 4:1, но в ответном пропустили три безответных мяча и были вынуждены смотреть остаток турнира по телевизору.

Одним из главных вопросов оставалось участие в матче Лионеля Месси. На «Олд Траффорд» лидеру «блауграны» разбили нос, что не помешало ему доиграть до конца. Однако игру национального чемпионата с «Уэской» он пропустил, что породило домыслы относительно его участия в ответной встрече Лиги чемпионов. Как заявил сам наставник команды Эрнесто Вальверде, аргентинец оправился от повреждения и был готов выйти на поле.

Если главный тренер «Барселоны» ограничился лишь одним изменением в составе, отрядив на правый фланг обороны Серджи Роберто вместо Нелсона Семеду, то Сульшер решился на более серьёзные преобразования. Так, в старте появились Фил Джонс, Джесси Лингард и Антони Марсьяль, а команда перешла на схему с двумя центральными защитниками.

В преддверии этой встречи английские коллективы лишь раз побеждали испанские в предыдущих 23 матчах плей-офф Лиги чемпионов. Первые минуты подарили надежду, что на «Камп Ноу» может случиться второй триумф. Всего за две минуты манкунианцы создали два опаснейших момента у ворот Марка-Андре Тер Стегена, а удар Маркуса Рашфорда остановила только перекладина. Но как оказалось, на этом успехи «Манчестер Юнайтед» практически закончились.

«Барселона» перехватила инициативу, установила контроль, и уже на 11-й минуте была близка к голу. Иван Ракитич зацепился за ногу Фреда и упал в штрафной соперника, а главный судья Феликс Брых указал на «точку». На немца тут же набросились футболисты гостей и общими усилиями убедили того прибегнуть к помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR). Тому оказалось достаточно всего одного повтора, чтобы пересмотреть своё решение и назначить удар от ворот. По его мнению, бразилец сначала сыграл в мяч.

Однако эта неудача лишь раззадорила «Барселону». Каталонцы стали прессинговать своего соперника по всей длине поля и очень быстро спровоцировали англичан на ошибки. Первым оплошность допустил Эшли Янг, устроивший перепасовку с Фредом у границы штрафной площади. Лионель Месси сыграл на перехвате, сместился к центру и своим фирменным ударом отправил мяч точно в дальний угол. Этот гол стал для него первым за шесть лет на стадии 1/4 финала.

Так Месси отметил свой 133 матч в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошёл Андреса Иньесту и вышел на второе место в истории «Барселоны». Лидирует Хави, в активе которого 157 встреч.

А уже спустя четыре минуты аргентинец в 24 раз отличился в играх с английскими командами. Месси вновь дождался неудачного действия от Фреда и нанёс удар низом, а Давид де Хеа напомнил себя самого образца чемпионата мира в России. Голкипер среагировал и вовремя сложился, но мяч предательски проскочил под его туловищем. Испанец стал виновником третьего гола в ворота своего коллектива в нынешнем сезоне. Среди вратарей АПЛ чаще ошибались лишь Джордан Пикфорд (4) и Асмир Бегович (5).

В первые 45 минут «красные дьяволы» смогли похвастаться лишь двумя ударами в створ, а «блауграна» могла довести счёт до разгромного. Уже в компенсированное время Месси совершил очередной крейсерский рейд, в ходе которого поиздевался над Джонсом, а Жорди Альба прострелил на набегавшего Серджи Роберто. Испанцу оставалось лишь попасть в пустой угол ворот, но де Хеа чудом спас команду от третьего гола.

В перерыве Сульшер ограничился мотивирующей речью и не стал производить изменения в составе. В отсутствие свежей крови и идей манкунианцы не смогли переломить ход встречи и создать какие-либо серьёзные проблемы Жерару Пике и его партнёрам по оборонительной линии. «Барселона» продолжила доминировать на всех участках поля, а процент владения мячом постепенно стал приближаться к соотношению 65:35.

На 61-й минуте Филипе Коутиньо практически окончательно погасил запал «Манчестер Юнайтед». Бразилец откликнулся на длинную передачу Месси, совершил сольный проход по центру поля и мощнейшим ударом с 25 метров пробил точно в верхний угол ворот де Хеа. Таким образом, «Барселона» стала первой командой за полтора года, сумевший забить три мяча из-за пределов штрафной в одном матче.

Лишь после этого Сульшер решился на замены, выпустив на поле Диогу Далота, Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. Опальный чилиец оказался самым полезным и даже имел неплохой шанс отличиться. Форвард откликнулся на навес с правого края, но Тер Стеген сыграл выше всяких похвал. Уже в компенсированное время Месси мог оформить хет-трик, но с лучшей стороны себя проявил и де Хеа.

«Барселона» забила три безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу» и впервые за четыре года вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз каталонцы добирались до данной стадии в сезоне-2015/16, в котором они завоевали главный трофей. Кроме того, сине-гранатовые продлили беспроигрышную серию на своём поле в Лиге чемпионов до 31 встречи. На данный момент она является самой продолжительной в рамках главного клубного турнира Старого Света.