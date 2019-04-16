Месси впервые за шесть лет забил гол на четвертьфинальной стадии ЛЧ

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сумел забить на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
Месси впервые за шесть лет забил гол на четвертьфинальной стадии ЛЧ
  • Reuters
  • © Sergio Perez

Оформив дубль в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», форвард «Барселоны» Лионель Месси прервал безголевую серию на данной стадии турнира, которая длилась шесть лет.

В последний раз в четвертьфинале самого престижного европейского клубного футбольного турнира аргентинец забивал в 2013 году. Тогда он сумел отличиться в выездном матче с ПСЖ (2:2).

Ранее сообщалось, что Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» в ЛЧ.

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