Месси впервые за шесть лет забил гол на четвертьфинальной стадии ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сумел забить на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Оформив дубль в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», форвард «Барселоны» Лионель Месси прервал безголевую серию на данной стадии турнира, которая длилась шесть лет.

В последний раз в четвертьфинале самого престижного европейского клубного футбольного турнира аргентинец забивал в 2013 году. Тогда он сумел отличиться в выездном матче с ПСЖ (2:2).

Ранее сообщалось, что Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» в ЛЧ.