Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» в ЛЧ

Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на второе место по количеству сыгранных матчей за «Барселону» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.

Теперь на счету Месси 133 матча в ЛЧ. Лидером за всю историю «Барселоны» остаётся Хави. На его счету 157 матчей в Лиге чемпионов за клуб.

Ранее Мостовой поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Барселона» — МЮ.