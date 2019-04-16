Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» в ЛЧ

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Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на второе место по количеству сыгранных матчей за «Барселону» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.
Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» в ЛЧ
  • Reuters
  • © Albert Gea

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.

Теперь на счету Месси 133 матча в ЛЧ. Лидером за всю историю «Барселоны» остаётся Хави. На его счету 157 матчей в Лиге чемпионов за клуб.

Ранее Мостовой поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Барселона» — МЮ.

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