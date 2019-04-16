Мостовой поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Барселона» — МЮ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед».

«МЮ сыграет на контратаках? А с «Барсой» никто по-другому не играет. Против парижан тактика «Юнайтед» сработала. Но у ПСЖ не было Лионеля Месси… А это многое меняет», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Он отметил, что, несмотря на плотную опеку, аргентинец стал соавтором голевого момента, который привёл к единственному забитому мячу в первой встрече, прошедшей на «Олд Траффорд».

«Пусть в итоге мяч Луиса Суареса записали как автогол Люка Шоу, сути это не меняет. Результат сделал Месси. Он один вытворяет с мячом то, что вся команда сообща не сделает», — добавил футболист.

Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 16 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Уле-Гуннар Сульшер заявил, что воспоминания об игре в Париже помогут МЮ в ответном матче с «Барселоной».