Первый гол за 11 лет, 31 удар по воротам, достижения Салаха и Мане: «Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал ЛЧ

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Порту» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1, а команды на двоих нанесли 31 удар по воротам. Мохаммед Салах и Садио Мане по разу огорчили Икера Касильяса и сравнялись по числу голов в турнире с легендой клуба Ианом Рашем. Защитник хозяев Эдер Милитао поразил ворота соперника после розыгрыша углового и стал автором первого забитого мяча в противостоянии с «Ливерпулем» с ноября 2007 года.

К матчу в Португалии подопечные Юргена Клоппа подходили в статусе непререкаемых фаворитов. Неделю назад «Ливерпуль» одержал уверенную победу на своём поле, чётко обозначив разницу в классе между двумя коллективами. Лидер Английской премьер-лиги отправил в ворота соперника два безответных мяча, при этом сам практически не позволил тому создать опасность у ворот Алисона Бекера. «Порту» ограничился тремя ударами в створ и практически не имел стопроцентных шансов отличиться.

За красных говорила как статистика личных противостояний, так и впечатляющая победная серия. «Ливерпуль» выиграл семь последних матчей во всех турнирах, а в числе поверженных оказались такие гранды европейского футбола, как «Челси», «Бавария» и «Тоттенхэм». Что касается очных встреч, то команды семь раз выясняли отношения, но «драконы» ни разу не покидали поле в статусе победителя. В активе мерсисайдцев четыре победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13:1.

Клопп подошёл к этой встрече со всей серьёзностью и не стал выпускать на поле дублирующий состав. Немецкий специалист немного перекроил игру в центре поля, дав отдохнуть Наби Кейта и получившему повреждение в игре с «Челси» Джордану Хендерсону, которых заменили Жоржиньо Вейналдум и Фабиньо. Также на скамейке остался Роберто Фирмино, которого сменил Дивок Ориги. Бельгиец впервые вышел в основе в матче Лиги чемпионов.

Сержиу Консейсау также отказался от радикальных мер и выпустил практически тот же состав. Хорошей новостью для «драконов» стало возвращение лидера обороны Пепе, который пропускал предыдущую встречу из-за дисквалификации. Также с первых минут появился Ясин Браими, который прошлый матч начинал на скамейке запасных.

Уже по первым минутам стало понятно, что «Порту» вышел на этот матч как на последний бой. Хозяева бросились в атаку и принялись штамповать один опасный момент у ворот Алисона Бекера за другим. Шанс отличиться имели Хесус Корона и всё тот же Браими, но особенно выделялся Мусса Марега. Массивный форвард сминал оборонительные порядки «Ливерпуля», то и дело нанося удары из пределов штрафной. После одного из таких мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

К 25-й минуте статистика практически идеально отражала ход игры. «Драконы» доминировали, а в их активе значилось 13 ударов в сторону ворот противника, четыре из которых были посланы в створ. Мерсисайдцы же были вынуждены заботиться об обороне и практически не помышляли об атакующих вылазках. Как итог — ни одной попытки потревожить Икера Касильяса.

Спустя минуту «Ливерпуль» провёл свою первую полноценную атаку в матче и сразу же отметился голом, чем шокировал тысячи фанатов «Порту». Мохаммед Салах получил мяч в штрафной, укрыл его корпусом и исполнил передачу на Садио Мане. Изначально главный арбитр Данни Маккели решил, что сенегалец находился в положении «вне игры», но всё же решил обсудить этот эпизод с видеоассистентом. К неожиданности болельщиков, голландец не стал лично просматривать повтор, а доверился мнению Пола ван Бокеля и указал на центр.

Как оказалось, арбитр оказался прав. На повторе было видно, что мысок ноги Мане находился на одной линии с бедром Аугусто Филипе. Таким образом, Садио забил свой 14 мяч в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с легендой «Ливерпуля» Ианом Рашем. Впереди остался лишь Стивен Джеррард, на счету которого 21 гол.

Пропущенный мяч стал настоящим ударом для хозяев. Португальцы долго не могли прийти в себя и до конца тайма так и не смогли взять игру под свой контроль. Англичане заметно осмелели и стали действовать гораздо увереннее, практически не допуская ошибок у своих ворот. Единственный опасный эпизод возник на последней минуте основного времени, когда в собственной штрафной Вирджил ван Дейк попал мячом в руку своего партнёра Эндрю Робертсона. Но Маккели никак не отреагировал.

В перерыве каждый из тренеров сделал по замене. Но если решение Консейсау выпустить на поле форварда Тикиньо не застало никого врасплох, то появление на поле Роберто Фирмино оказалось неожиданным. Ход встречи вряд ли требовал усиления атакующей мощи, однако Клопп показал, что не намерен оберегать минимальное преимущество.

В течение 16 минут «Ливерпуль» постепенно переводил игру на чужую половину поля, после чего отличился во второй раз. Трент Александер-Арнольд исполнил разрезающую диагональную передачу на Салаха, а тот легко разобрался с Икером Касильясом. Мерсисайдцы конвертировали оба своих удара в створ в забитые мячи, а египтянин сравнялся с Мане и Рашем по количеству голов в главном европейском клубном турнире.

К чести «Порту» стоит отметить, что хозяева продолжали искать счастья в атаке, за что были вознаграждены. На 69-й минуте «драконы» сумели размочить счёт и впервые с ноября 2007 года поразили ворота красных. Голом отметился будущий игрок «Реала» Милитао. При подаче углового он выпрыгнул выше всех и вбил мяч в сетку ворот противника.

Но это лишь заставило «Ливерпуль» с новыми силами пойти вперёд. На поле появился Джордан Хендерсон, которому было суждено стать одним из самых заметных персонажей последних минут. Сначала хавбек вывел Мане один на один с Касильясом, но тот не смог попасть в пустые ворота уже после того, как обыграл голкипера. Но то, что не получилось у Садио, исполнил Фирмино. На этот раз капитан красных исполнил подачу с правого края, а Роберто направил мяч точно между ног экс-вратарю «Реала».

Окончательный счёт установил ван Дейк. Как и его визави Милитао, защитник гостей отличился после подачи углового. Правда, голландцу даже не пришлось демонстрировать свой прыжок. Он угадал с позицией и замкнул филигранную скидку Мане.

«Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию в противостоянии с «Порту» и во второй раз подряд и третий за последние 11 сезонов вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В следующем раунде подопечные Юргена Клоппа встретятся с испанской «Барселоной».