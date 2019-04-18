«Футбол бывает настоящим анекдотом»: как отреагировали на вылет «Манчестер Сити» из ЛЧ и выход «Тоттенхэма» в 1/2 финала

Ответный четвертьфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», по итогам которого лондонцы прошли в следующую стадию, вызвал сильные эмоции у игроков обеих команд. Подопечные Хосепа Гвардиолы и сам главный тренер тяжело переживали вылет и указывали на судейские решения, принятые после просмотра видеоповторов. Игроки «Тоттенхэма» называли игру сумасшедшей и радовались выходу в полуфинал.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что испытывает грусть после вылета из Лиги чемпионов. При этом он нашёл в себе силы поздравить соперника с выходом в полуфинал.

«Это тяжело и жестоко, но нам надо принять это. Для всех это была хорошая игра. Во втором тайме мы сделали всё возможное. Мы забили мячи, которые были нужны, но сейчас я поздравляю «Тоттенхэм» и желаю ему всего лучшего в полуфинале. Я сегодня очень горд, особенно реакцией болельщиков. Никогда не видел подобного на стадионе. Мне грустно, но футбол непредсказуем. К сожалению, дальше прошли не мы», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Вскоре «Манчестер Сити» предстоит вновь сыграть с «Тоттенхэмом», и в этой встрече наставник горожан надеется вновь одержать победу.

«В субботу мы сыграем с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии, и нам надо отреагировать на сегодняшний результат, но пока не думаю об этом. Нам надо хорошо выспаться и продолжить подготовку. Мы много боролись, десять месяцев готовились к Лиге чемпионов. Она была у нас в руках, но теперь надо смириться с вылетом», — добавил Гвардиола.

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино похвалил своих игроков после первого за 57 лет выхода в полуфинал главного турнира Европы.

«Я очень горжусь игроками. Мои игроки — настоящие герои. Мы рады, что вышли в полуфинал Лиги чемпионов, для нас это огромное достижение. Постараемся насладиться моментом, но не слишком долго. В субботу мы играем здесь снова, это тоже будет важная игра. «Манчестер Сити» — отличная команда, забить три мяча ей было очень тяжело, но мы заслужили выход в следующую стадию», — сказал итальянский специалист после игры.

Почеттино особенно отметил автора дубля Сон Хын Мина и поделился мыслями о противостоянии с «Аяксом».

«Сон показал фантастическую игру. Два гола на этом стадионе в Лиге чемпионов демонстрируют его класс. Я так им доволен! Он сыграл просто невероятно. Футбол непредсказуем. С учётом манеры игры «Аякса» могу предположить, что это будет открытая игра, очень атакующая, очень захватывающая. Это будут два фантастических матча», — отметил тренер «Тоттенхэма».

Игроки «Манчестер Сити» были потрясены вылетом и остались недовольны тем, как на результат игры повлияла система видеоповторов. Фернандиньо нецензурно обругал VAR, а Бенжамен Менди признался, что будет долго приходить в себя после проигрыша в четвертьфинальной серии.

«Чудовищный вылет. Сейчас наступил трудный период для «Манчестер Сити». Не впервые мы покидаем турнир на стадии четвертьфинала. В следующем сезоне покажем максимум, чтобы забраться выше. Пока что мы не знаем, чего нам не хватает. Могли бы сделать больше. Это будет тяжёлая ночь, но придём в себя через пару дней», — сказал Менди.

Сон Хын Мин зачастую недоволен решениями, принятыми после видеопросмотров, но после матча, который сделал его самым результативным азиатским игроком в Лиге чемпионов, он не высказывал претензий к системе.

«Я такого никогда не видел. Это было сумасшествие. Мы очень гордимся своей командой. Это было невероятно. Иногда мы недовольны VAR, но сегодня мы благодарны этой системе. Мы бились вместе 90 минут и показали невероятный характер», — цитирует южнокорейца BBC.

Матч на стадионе «Этихад» изобиловал событиями: пять мячей за 21 минуту, спорный гол Фернандо Льоренте и отменённое взятие ворот Рахимом Стерлингом. Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, пропустивший четыре мяча, назвал такую игру невероятной.

«Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много эмоциональных взлётов и падений. Думаю, что в конечном счёте большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал. Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы всё ещё учимся. Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру», — рассказал французский голкипер.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен тоже поражён тем, как проходил матч с «Манчестер Сити», но доволен его итогами.

«Должно быть, я один из самых счастливых парней на планете сейчас. В определённый момент я подумал, что всё кончено, но это было невероятно. Это были американские горки. Мы забили много, но и пропустили много. Это была очень странная игра. После ответного матча с «Манчестер Сити» мы сделаем глубокий вдох — и осознаем эту сказку», — сказал датский футболист.

Защитник Ян Вертонген признался, что решение судьи отменить гол Стерлинга на последних минутах буквально спасло команду от психологического удара.

«Льоренте — очень важный игрок для нас, он забил несколько ключевых голов в этом сезоне. Он всегда готов помочь нам и снова сделал это сегодня. Все любят этого парня. Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз. Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг ниоткуда возник VAR и спас нас», — рассказал Вертонген.

Основной нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который не сыграет в этом сезоне из-за травмы, эмоционально отреагировал на успех партнёров.

«О боже! Я люблю вас, парни!» — написал форвард в Twitter.

Не остался в стороне от удивительного матча и защитник «Барселоны» Жерар Пике. Он сравнил итоги ответной игры двух команд с анекдотом.

«Вот это игра! Футбол иногда бывает настоящим анекдотом. Это что-то невероятное», — заявил испанец.