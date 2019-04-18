Почеттино назвал игроков «Тоттенхэма» героями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Сейчас самое важное, что мы в полуфинале. Мы заслужили это. Мои игроки — герои. После того, как мы вышли в полуфинал и вошли в историю клуба, я больше чем счастлив и больше чем горд за них», — цитирует аргентинского специалиста официальный сайт ЛЧ.

По словам Почеттино, оба четвертьфинальных поединка между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» вышли равными и очень напряжёнными.

«Забить три мяча на поле «Манчестер Сити» было нелегко», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.