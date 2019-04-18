Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком в истории ЛЧ

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Южнокорейский нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским футболистом в истории Лиги чемпионов.
Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком в истории ЛЧ
  • © Reuters

В ответном матче 1/4 финала турнира с «Манчестер Сити» Сон Хын Мин оформил дубль. Таким образом, он достиг отметки в рекордные для игроков из Азии 12 голов.

Предыдущее достижении принадлежало представителю Узбекистана Максиму Шацких, на счету которого 11 забитых мячей.

«Тоттенхэм» проиграл в ответной игре «Манчестер Сити» со счётом 3:4. Тем не менее подопечные Маурисио Почеттино вышли в полуфинал, так как в первом матче, прошедшем на своём поле, они победили — 1:0. Таким образом, счёт по сумме двух встреч стал равным, но лондонский коллектив прошёл в следующую стадию турнира, так как имел больше забитых мячей в гостях.

Ранее УЕФА назвал имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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