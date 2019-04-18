УЕФА назвал имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена четверых претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала турнира, состоявшихся в минувшие вторник и среду.
УЕФА назвал имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
  • Reuters

Как сообщает официальная страница соревнования в социальной сети Twitter, ими стали полузащитник английского «Тоттенхэма» Сон Хён Мин, нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт и форвард английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Каждый из указанных футболистов помог своим командам пробиться в полуфинал ЛЧ.

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов определится по итогам голосования болельщиков, которое проходит на официальном сайте турнира.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.

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