Футболист «Зенита» Азмун помог жертвам наводнения в Иране

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во время отпуска улетел на родину, чтобы оказать помощь жертвам наводнения в иранской провинции Голестан.
Футболист «Зенита» Азмун помог жертвам наводнения в Иране
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как сообщает официальный Twitter «Зенита», форвард команды Сердар Азмун воспользовался паузой в календаре выступлений клуба, чтобы лично помочь пострадавшим от наводнения в Иране.

Сильные дожди в провинциях Голестан и Мазендеран стали причиной наводнения. Уже известно о погибших в результате природного катаклизма.

Азмун является уроженцем провинции Голестан. В «Зенит» иранский форвард перешёл в феврале 2019 года. За семь матчей в составе «бело-голубых» футболист сумел забить пять голов.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на юге Ирана погибли 17 человек.

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