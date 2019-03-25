В результате наводнения на юге Ирана погибли 17 человек

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В результате наводнения в городе Шираз, расположенном на юге Ирана, погибли по меньшей мере 17 человек.
В результате наводнения на юге Ирана погибли 17 человек
  • Reuters

Об этом информирует агентство IRNA со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхосейна Куливанда.

Отмечается, что ещё 74 человека пострадали в результате бедствия.

В ноябре сообщалось, что в результате последствий наводнений в Ираке в течение двух дней погиб 21 человек.

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