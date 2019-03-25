В результате наводнения на юге Ирана погибли 17 человек
- Reuters
Об этом информирует агентство IRNA со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхосейна Куливанда.
Devastating floods claim lives of 17 people in Shiraz https://t.co/Q3qVVB0mxKpic.twitter.com/6Q460To9pR— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 25 марта 2019 г.
Отмечается, что ещё 74 человека пострадали в результате бедствия.
В ноябре сообщалось, что в результате последствий наводнений в Ираке в течение двух дней погиб 21 человек.