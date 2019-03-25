В результате наводнения на юге Ирана погибли 17 человек

В результате наводнения в городе Шираз, расположенном на юге Ирана, погибли по меньшей мере 17 человек.

Об этом информирует агентство IRNA со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхосейна Куливанда.

Devastating floods claim lives of 17 people in Shiraz https://t.co/Q3qVVB0mxKpic.twitter.com/6Q460To9pR — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 25 марта 2019 г.

Отмечается, что ещё 74 человека пострадали в результате бедствия.

В ноябре сообщалось, что в результате последствий наводнений в Ираке в течение двух дней погиб 21 человек.