«Последние шаги будут сложными для «Зенита»: Билялетдинов о чемпионской гонке, прогрессе Азмуна и кризисе ЦСКА

«Зенит» не допустит ошибок в игре с «Ахматом» и получит возможность досрочно стать чемпионом России. Об этом в интервью RT заявил экс-наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов. Кроме того, специалист рассказал о кризисе ЦСКА, объяснил спад в игре «Ростова» и «Краснодара», а также назвал противостояние «Локо» и тульского «Арсенала» самым непредсказуемым матчем 27-го тура РПЛ.

«Не исключаю, что сценарий игры «Спартака» с «Рубином» может повториться и в Екатеринбурге»

— «Спартаку» после серии неудачных матчей предстоит провести выездную игру в Екатеринбурге. Способна ли команда Кононова проявить характер и изменить свою негативную статистику? Или же красно-белые просто доигрывают этот чемпионат?

— Исключаю мысли о том, что «Спартак» опустил руки, смирился со своим положением и ждёт окончания сезона. По большому счёту ничего нового с командой не произошло. Те проблемы, что мы видим сегодня, преследуют красно-белых уже много лет.

— О каких проблемах вы говорите?

— В первую очередь это отсутствие прочности в обороне.

Держат в напряжении себя и соперника до последнего момента, а потом на ровном месте допускают осечку.

Не исключаю, что сценарий игры с «Рубином» может повториться и в Екатеринбурге.

— В адрес Кононова звучит много критики — как со стороны журналистов, так и болельщиков. Не кажется ли вам, что тренер уже «потерял» команду и помочь ему может только ощутимая ротация состава и последующая психологическая встряска коллектива?

— Не буду говорить за журналистов, но претензии от болельщиков абсолютно обоснованы. Вопрос в другом, что делать дальше. Но футбольная история говорит о том, что принимать горячие решения — не лучший вариант выхода из ситуации. Конечно, проще всего поменять тренера, но что делать с игроками, которые потеряли мотивацию?

— В нынешнем «Спартаке» есть футболисты, потерявшие стимул?

— Внешне все вроде стараются, но не всегда этого достаточно для победы. Я бы сказал, что сейчас команде не хватает коллективного взаимодействия.

— Насколько интересен матч «Урал» — «Спартак» с точки зрения тренерской дуэли, ведь Дмитрий Парфёнов по слухам фигурирует в шорт-листе потенциальных кандидатов на смену Олега Конова и к тому же уже огорчал свой бывший клуб по ходу нынешнего сезона.

— Не считаю игру екатеринбуржцев образцом для подражания. Следовательно, и к их наставнику есть вопросы. Например, у «Урала» колоссальные проблемы в защите, а для того, чтобы попасть в «Спартак», надо быть более убедительным.

— По подбору игроков «Урал» ощутимо уступает «Спартаку», вы говорите о проблемах в обороне у коллектива Парфёнова. Можно ли, основываясь на этих факторах, с уверенностью говорить о том, что возможная неудача в Екатеринбурге станет прямым доказательством того, что красно-белые переживают кризис?

— Они близки к критическому состоянию, да. Боюсь, что в таком случае может окончательно потеряться связь между тренером и его командой. В таком случае радикального вмешательства не избежать. Тут или распродавать игроков, или увольнять тренера. Есть и третий вариант: оставить всё как есть, но в убедительной форме объяснить футболистам, что тренер в этой истории — главный авторитет.

«Зенит» одержит выездную победу и укрепит свои чемпионские позиции»

— «Зениту» для оформления досрочного чемпионства нужно выиграть в Грозном и ждать осечки «Локомотива» в Туле. Или же, в случае успеха красно-зелёных, обыгрывать в следующем туре ЦСКА. Справится ли коллектив Сергея Семака с этой задачей?

— Последние шаги будут сложными для «Зенита», но Семак и его команда справятся с этой задачей.

— А лично вам «Зенит» в этом году понравился? Показал ли клуб из Северной столицы по-настоящему чемпионскую игру?

— Не скажу, что футбол был шикарным и блестящим, ведь «Зенит» — давно не та команда, что была во времена Акселя Витселя и Халка. Но то, как они справились с кризисом, заставляет снять перед ними шляпу и порадоваться их близкому чемпионству.

— Конкретизируйте.

— Они к декабрю проиграли всё, что только можно. Не будь у команды стартового запаса очков, ни о каком чемпионстве мы бы сейчас могли и не говорить. Далее грамотно сказалась работа в межсезонье, главным плюсом которой стало приобретение Сердара Азмуна. Я сразу сказал, что он станет одной из главных причин успеха футбольного Петербурга.

— Вы работали с Сердаром в «Рубине». Как думаете, он достиг своего пика или ещё способен расти на поле?

— Азмун сейчас в золотом возрасте. К его технике прибавилось правильное мышление. Однако потенциал ещё не раскрыт полностью. Для него очень важна личная мотивация и перспективы. Они точно будут, ведь сейчас откроются отличные шансы заявить о себе и в Европе. Не исключаю, что предложения из клубов европейских чемпионатов могут поступить Азмуну уже зимой, особенно в том случае, если «Зенит» успешно начнёт выступление в Лиге чемпионов.

Сердар Азмун

globallookpress.com

© Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

— «Ахмат» для петербуржцев — крайне неудобный соперник. Статистика говорит против сине-бело-голубых, ведь в столице Чечни невский коллектив не добивается победы уже три сезона подряд. Кураж и уверенность в своих силах способны изменить эти цифры?

— Статистика — дело поправимое. Думаю, претендент на чемпионство решит вопросы в Грозном в свою пользу. «Ахмату» придётся много атаковать, но просто так вскрыть оборону сине-бело-голубых у них вряд ли получится. Скорее всего, хозяева ошибутся при игре на встречных курсах и упустят всё того же Азмуна на контратаке. С наибольшей долей вероятности, «Зенит» одержит выездную победу и укрепит свои чемпионские позиции.

«Локо» на выезде в Туле не постигнет та же участь, что красно-белых»

— Ещё одна интрига 27-го тура — это матч в Туле, где местный «Арсенал» примет ещё одного претендента на золото — «Локомотив».

— Лично у меня эта игра вызывает наибольший интерес. Игорь Черевченко против «Локомотива». Тут угадывается дополнительная мотивация у игроков и тренерского штаба. К тому же перед «Арсеналом» открылись отличные перспективы догнать и даже обогнать «Спартак», чтобы пробиться в еврокубковую зону. Так что именно эта встреча может по событиям и накалу стать центральным событием тура.

— Фаворита назовёте?

— Я ставлю на «Локо», москвичи преодолели ряд проблем, не потеряли правильно выстроенную иерархию и в конце сезона выглядят стабильно и убедительно. Лучшим доказательством моих слов служит тот факт, что авторитет тренера не подвергается никакому сомнению. Это видно по прессе, по микроклимату в команде. Игроки выполняют свою работу, а не бузят и ищут виновных в тех или иных проблемах.

— А чем могут ответить хозяева поля?

— «Арсенал» умеет ловить соперников на ошибках, да и сам часто заставляет оппонентов нервничать. Это очень крепкая и амбициозная команда, которая постепенно закрепляет за собой позиции выше среднего уровня чемпионата.

— Тула шумно праздновала разгром «Спартака». Помешает ли красно-зелёным та уверенность, которую хозяева поля обрели в конце сезона?

— Не забываем, что «Локомотив» — это не «Спартак». У «Локо» люди заточены на черновую работу.

Вся философия команды Юрия Сёмина — это боевитость и работа с душой, а не из-под палки. Так что просто так сломить железнодорожников Тула, несмотря на праздничный настрой, не сможет. Сомневаюсь, что «Локо» на выезде постигнет та же участь, что красно-белых.

— Тула стоит вплотную к еврокубковой зоне и ещё способна зацепиться за попадание в Лигу Европы. С учётом футбольной инфраструктуры города, стоит ли «Арсеналу» пытаться заявить о себе? Ведь это может понести за собой массу организационных проблем.

— Глупо отказываться от шансов на повышение в классе из-за финансовых или других административных сложностей. Все понимают, каким событием это станет для города, всей области и клуба. Думаю, если «Арсенал» действительно выбьется в Лигу Европы, то все вопросы будут решены. Для нашего футбола в целом это станет событием и знаковым витком развития.

— На минувшей неделе футбольная общественность активно обсуждала Антона Миранчука, который заявил, что готов уехать в Европу. Стоит ли полузащитнику искать счастья в других чемпионатах, и не кажется ли вам, что в нынешнем сезоне он затмил своего брата Алексея?

— Насчёт конкуренции с братом скажу, что для футбольных династий это привычная ситуация. Миранчуки мне напоминают Николая и Юрия Савичевых, которые играли за «Торпедо». Братьям свойственно поочерёдно занимать лидирующие позиции. Относительно отъезда в Европу хотелось бы, чтобы наши молодые игроки понимали: важно, чтобы тебя хотели купить, а не грамотно пытались продать. Не хочется, чтобы для наших футболистов сам факт отъезда был некой самоцелью развития.

— Похожие слухи сейчас и вокруг другого игрока «Локо» — Фёдора Смолова. В СМИ появилась информация, что нападающий хочет уйти в аренду в дюссельдорфскую «Фортуну». Правильное ли это решение?

— Смолова нужно было продавать раньше! В тот момент, когда он был на пике. Допускаю, что в своё время из-за интересов финансовой выгоды и нежелания клубов идти на компромиссы по сделке Фёдор упустил что-то очень важное. Всё-таки тогда надо было учитывать интересы самого футболиста, а не приводить ситуацию к тому, что теперь настал его последний шанс осуществить свою мечту и закрепиться в Европе.

«От последних игр зависит то, каким мы увидим ЦСКА в следующем чемпионате»

— ЦСКА усложнил своё положение, проиграв в предыдущем туре «Краснодару», и теперь для попадания в Лигу чемпионов должен выигрывать во всех оставшихся матчах, в том числе у «Динамо» в 27-м туре. Какой итоговый результат для команды Гончаренко будет успешным? Ведь в начале сезона на молодой коллектив никто не делал ставок.

— Даже если они не попадут в Лигу Чемпионов и смогут зацепиться лишь за квалификацию Лиги Европы, то будут большими молодцами. В начале сезона, в августе, лично я увидел в ЦСКА команду, которой предстоит бороться за выживание.

— Армейцы переломили ситуацию, но много ошибаются в конце чемпионата. Почему?

— Издержки роста молодой команды. К ним стали готовиться персонально, а нужного опыта и мудрости у этих ребят ещё нет. Отсюда проигрыши и нестабильность. Армейцев кидает из состояния эйфории в эмоциональные подвалы. От того, как они проведут последние игры этого чемпионата, будет зависеть то, каким мы увидим ЦСКА в следующем сезоне.

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— Нынешний соперник ЦСКА, «Динамо», в отличии от красно-синих, сражается за выживание в РПЛ. Чья ставка выше?

— Цена ошибки для них равносильна. А вот силы ощутимо разнятся. У «Динамо» хватает игровых проблем, а армейцы, несмотря на вышесказанные нюансы, не просто так числятся в лидерах чемпионата. Проиграть бело-голубым они не должны.

— А стоит ли «Динамо» вообще оставаться в лиге? Клуб вновь на стадии реформирования и испытывает серьёзные финансовые проблемы. К примеру, на данный момент денег на новые трансферы у клуба нет.

— В случае с «Динамо» я бы не думал о том, что будет завтра. Нужно решать сегодняшние вопросы и цепляться за шансы остаться в РПЛ. Допускаю, что до стыковых матчей они всё-таки дойдут, но при этом практически уверен, что вопросы о сохранении прописки в элите отечественного чемпионата решат в первом же матче с представителем ФНЛ.

«Краснодару» будет очень сложно в Ростове»

— Настоящим украшением тура станет «южное дерби»: «Ростов» — «Краснодар». Коллектив Мурада Мусаева столкнулся с рядом проблем, но игроки, по словам тренера, обыграв ЦСКА, поверили в свои силы. Хватит ли этого запала для того, чтобы огорчить «Ростов»?

— «Краснодару» будет очень сложно в Ростове. К тому же, не совсем понимаю, на какие проблемы может ссылаться Мусаев? У него как ни у кого другого сбалансированный состав и в целом клуб с правильно выстроенной вертикалью.

— Вы сказали, что добиться успеха на выезде «Краснодару» будет непросто. Выходит, «Ростов» — фаворит?

— Тут сложно сделать чёткий прогноз. За «Ростов» говорит то, что Валерию Карпину и его команде пора вновь заявить о себе. Серия неудач слишком затянулась, это напоминает мне ситуацию со «Спартаком». Могут выиграть у кого угодно, а потом неожиданно начать допускать необъяснимые ошибки.

— Однако предматчевые расклады говорят за «Краснодар».

— Возможно, на бумаге они превосходят соперника, но даже этот факт и сумасшедшая самоотдача не гарантия того, что «Ростов», да к тому же дома, отдаст гостю три очка.

— «Ростов» — главный фаворит в борьбе за Кубок России, который даст ему прямую путёвку в Лигу Европы. Не стоит ли Карпину сделать ставку именно на кубковый полуфинал, ведь в премьер-лиге позиции дончан не столь уверенные?

— Карпин — опытный тренер и знает, что попытки разграничить силы и ответственность приведут к тому, что его команда может по ходу сезона остаться ни с чем. Напротив, сложная игра с «Краснодаром» и возможная победа станут отличным стимулом перед полуфиналом Кубка страны.