Пресс-атташе «Спартака» обратился к болельщикам команды

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Исполняющий обязанности пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Филипп Папенков обратился к болельщикам клуба.
Пресс-атташе «Спартака» обратился к болельщикам команды
  • @fcsm_official
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«Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность, настолько много пережито событий и стрессов», — написал Папенков в своём Twitter.

Он отметил, что не осуждает журналистов, которые нагнетают обстановку вокруг клуба, поскольку понимает, насколько востребована данная тема.

«Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем 2017 года это дико злит. Но я верю, что уже скоро всё наладится. Этот сезон-испытание уйдёт в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!» — добавил пресс-атташе клуба.

По итогам 26 туров РПЛ «Спартак», лишившийся шансов на чемпионство, занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» проигнорировали прессу после матча с «Рубином».

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