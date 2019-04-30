Экс-форвард сборной России Кирьяков дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар»

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков в беседе с газетой «Известия» дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё в руках «Краснодара». У них впереди непростой матч с «Ростовом», но в целом все оставшиеся соперники «быкам» вполне по силам. «Горожане» должны удержать тот гандикап, который они себе создали. Если упустят эту возможность, то винить останется только себя», — заявил он.

По его словам, «Краснодар» всегда был близок к Лиге чемпионов, но каждый раз оступался в самой концовке.

Как считает Кирьяков, клуб готов к турниру такого уровня, но команде обязательно потребуется усиление на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 26-го тура РПЛ.