«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча 26-го тура РПЛ

В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» не сумел обыграть казанский «Рубин».

Матч, проходивший на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершился со счётом 1:1.

В первом тайме гол забил игрок хозяев Фернандо. В концовке поединка футболист «Рубина» Егор Сорокин сумел сравнять счёт и позволил своей команде уйти от поражения.

Благодаря ничейному результату «Спартак» сохранил пятое место в турнирной таблице РПЛ. От зоны Лиги чемпионов москвичей отделяют шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ.