«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом» не выявил победителя.

Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. Вначале отличился игрок «Арсенала» Лука Джорджевич, затем футболист «Оренбурга» Рикарду Алвеш сравнял счёт .

Благодаря ничьей клуб из Тулы догнал московский «Спартак» в турнирной таблице РПЛ, однако красно-белые сыграют свой матч 26-го тура позже.

Ранее Тихонов сказал, что «Крылья Советов» рассчитались с ним не полностью.