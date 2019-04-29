«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась со счётом 1:1.
Оба гола были забиты во втором тайме. Вначале отличился игрок «Арсенала» Лука Джорджевич, затем футболист «Оренбурга» Рикарду Алвеш сравнял счёт .
Благодаря ничьей клуб из Тулы догнал московский «Спартак» в турнирной таблице РПЛ, однако красно-белые сыграют свой матч 26-го тура позже.
Ранее Тихонов сказал, что «Крылья Советов» рассчитались с ним не полностью.