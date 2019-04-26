«Это было эмоциональное решение»: Измайлов и Родионов покинули «Спартак» после разгрома в Туле

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор команды Сергей Родионов подали в отставку и покинут клуб по окончании сезона. Такое решение было принято на совете директоров после того, как московская команда потерпела крупное поражение в РПЛ от тульского «Арсенала». При этом главный тренер «Спартака» Олег Кононов получил полную поддержку от руководства клуба и сможет сформировать состав команды на будущий сезон. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что наставник команды тоже должен был уйти в отставку вслед за своими руководителями.

В руководстве футбольного «Спартака» произошли значительные перестановки. После того как команда во второй раз за сезон проиграла тульскому «Арсеналу» и окончательно лишилась шансов на победу в чемпионате России, состоялось заседание совета директоров клуба. Вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов подали в отставку, и их просьбы были удовлетворены. Они покинут свои должности в конце сезона.

При этом совет директоров «Спартака» выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову после разгрома, учинённого его бывшими подопечными. Он продолжит руководить командой и формировать её состав на следующий сезон. Об этом сказано в официальном заявлении клуба по итогам заседания.

«Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава», — говорится в сообщении.

Измайлов работал в структуре «Спартака» с 2013 года, отвечая за экономические вопросы. После победы в чемпионате России в мае 2017-го он был назначен заместителем председателя совета директоров. Последние четыре месяца Измайлов также исполнял обязанности генерального директора.

Родионов является воспитанником «Спартака» и его бывшим игроком, в составе московского клуба он четыре раза становился чемпионом страны. После завершения спортивной карьеры Родионов занимал различные тренерские должности в «Спартаке», а в 2015-м стал генеральным директором клуба. В прошлом декабре он был понижен до спортивного директора.

Кононов пришёл в «Спартак» из тульского «Арсенала» в ноябре прошлого года, после увольнения Массимо Карреры и Рауля Рианчо. Он принял команду, когда она занимала девятое место в турнирной таблице чемпионата России и продолжала выступать в Кубке страны и Лиге Европы. Из двух последних турниров «Спартак» в скором времени вылетел, а в РПЛ подопечные Кононова быстро поднялись на четвёртую позицию.

Однако за последний месяц команда одержала две победы в пяти турах и опустилась на одну позицию. Сейчас «Спартак» отстаёт на пять очков от призовой тройки и зоны Лиги чемпионов и опережает всего на один балл «Арсенал». Команда рискует покинуть еврокубковую зону, хотя до конца сезона ей осталось провести четыре матча с клубами из нижней половины турнирной таблицы и сыграть с занимающим седьмое место «Оренбургом».

Крупное поражение от «Арсенала» сильно расстроило спартаковских болельщиков, которые весь сезон недовольны положением дел в клубе. С их стороны звучат претензии по поводу осенней тренерской чехарды, безуспешной трансферной политики и присутствия в команде непопулярного Дениса Глушакова, который вопреки пожеланиям фанатов остаётся капитаном.

Провал в Туле и потеря шансов на чемпионство могли привести к ещё одной волне негодования, которая нашла бы своё отражение на трибунах «Открытие Арены». Сезон для десятикратных чемпионов России уже можно признать неудачным, и своими отставками Измайлов и Родионов взяли на себя ответственность за это. Их уход должен в некоторой мере успокоить болельщиков «Спартака», потерявших доверие к руководству команды.

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе считает, что отставка Измайлова и Родионова была неизбежна, так как под их руководством команда не выполнила ни одной своей задачи на сезон.

«Эту новость воспринимаю как показатель невыполнения клубом целей и задач, о чём было сказано ещё на пресс-конференции в Тарасовке, когда Кононова назначили главным тренером. Там сами Измайлов и Родионов сказали, что они, как и главный тренер, рискуют своими контрактами. Так как клуб лишился математических шансов на чемпионство, вылетел из Кубка России и вряд ли поборется за место в Лиге чемпионов, можно считать, что задачи не выполнены, поэтому советом директоров принято такое решение», — сказал Асхабадзе.

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко, наоборот, посчитал увольнение Измайлова и Родионова скоропалительным решением и призвал Кононова разделить с ними ответственность за неудачный сезон.

«На мой взгляд, нелогичное решение, по крайней мере в таком виде. Я бы понял, если бы ушли Кононов и Измайлов. Тогда можно было бы сказать, что Измайлов взял персональную ответственность за его назначение и после ряда неудач оба ушли. Или если бы только Кононов покинул команду. А то, что он остаётся, а эти двое уходят, — это какое-то маленькое безумие. По моему мнению, это было эмоциональное решение. Видимо, имел место жёсткий разговор и Наиль сказал, что в этой ситуации должен уйти он. А Кононов, понимая, что нигде больше не найдёт такого хорошего места, воздержался. Совесть, видимо, не проснулась за некачественную работу. Дело даже не в невыполненной задаче на сезон, а в том, что команда играет плохо», — заявил Червиченко RT.

По данным «Спорт-Экспресса», новые назначения на руководящие посты в «Спартаке» состоятся через две с половиной недели, 14 мая. Среди кандидатур на освободившиеся должности называют бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева и бывшего генерального директора «Спартака» Юрия Первака. Васильев отказался комментировать возможный приход в московский клуб, в то время как Первак заявил, что готов к переговорам.

«Из работодателей мне точно никто не звонил. Пока я слышу только домыслы корреспондентов, и всё. Не знаю, что думает об этом руководство «Спартака». Я мог бы вступить в переговоры, но это очень непростое дело. Хорошо, что со здоровьем всё в порядке. Я такой менеджер, что работаю по принципу «где трудно, там и лучше». Это сам Федун говорил, когда провожал меня из клуба. «Спартак» — это большое, серьёзное предприятие и в то же время семья. Эти две вещи надо содержать вместе, нужно найти особое необходимое чувство», — заявил менеджер каналу «360».

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, в свою очередь, заявил, что исключает своё появление в клубе.

«Если бы мне предложили пост в «Спартаке», я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция «Спартака» не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться», — сказал Геркус «Чемпионату».