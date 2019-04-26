Бубнов считает, что «Спартак» в лучшем случае сможет побороться за Лигу Европы

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поражении московского «Спартака» от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бубнов считает, что «Спартак» в лучшем случае сможет побороться за Лигу Европы
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«Можно смело утверждать, что «Спартак» будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы — о Лиге чемпионов говорить уже не приходится», — приводит слова эксперта Sportbox.

Он подчеркнул, что если красно-белые продолжат играть таким же образом, то Олега Кононова необходимо будет убрать с поста главного тренера. Он также отметил, что «Арсенал» можно считать претендентом на попадание в еврокубки.

«От «Спартака» он теперь отстаёт совсем чуть-чуть, так что не исключаю, что красно-белым придётся подвинуться с пятой строчки. Шансы зацепиться за еврокубковые места у туляков очень хорошие», — добавил Бубнов.

«Спартак» в Туле потерпел разгромное поражение со счётом 0:3.

Ранее Марко Трабукки заявил, что Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак».

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