Бубнов считает, что «Спартак» в лучшем случае сможет побороться за Лигу Европы
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«Можно смело утверждать, что «Спартак» будет бороться в лучшем случае за Лигу Европы — о Лиге чемпионов говорить уже не приходится», — приводит слова эксперта Sportbox.
Он подчеркнул, что если красно-белые продолжат играть таким же образом, то Олега Кононова необходимо будет убрать с поста главного тренера. Он также отметил, что «Арсенал» можно считать претендентом на попадание в еврокубки.
«От «Спартака» он теперь отстаёт совсем чуть-чуть, так что не исключаю, что красно-белым придётся подвинуться с пятой строчки. Шансы зацепиться за еврокубковые места у туляков очень хорошие», — добавил Бубнов.
«Спартак» в Туле потерпел разгромное поражение со счётом 0:3.
Ранее Марко Трабукки заявил, что Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак».