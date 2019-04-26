Трабукки заявил, что Каррера готов вернуться в «Спартак»
- Reuters
«Однозначно, он будет готов вернуться. Поймите, когда Массимо уволили, он, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона. Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
По его словам, если руководство красно-белых пригласит Карреру, то ему будет не принципиален вопрос денег, так как он уже получил полный оклад.
«Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно», — добавил Трабукки.
Ранее Олег Кононов ответил на вопрос, справляется ли он с ролью тренера «Спартака».