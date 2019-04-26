Трабукки заявил, что Каррера готов вернуться в «Спартак»

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Агент Марко Трабукки рассказал, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера был бы рад снова возглавить команду.
Трабукки заявил, что Каррера готов вернуться в «Спартак»
  • Reuters

«Однозначно, он будет готов вернуться. Поймите, когда Массимо уволили, он, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона. Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

По его словам, если руководство красно-белых пригласит Карреру, то ему будет не принципиален вопрос денег, так как он уже получил полный оклад.

«Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно», — добавил Трабукки.

Ранее Олег Кононов ответил на вопрос, справляется ли он с ролью тренера «Спартака».

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