Кононов ответил, справляется ли он с ролью тренера «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос, справляется ли он со своими обязанностями как руководитель команды.
Кононов ответил, справляется ли он с ролью тренера «Спартака»
  • Reuters

«Бывают игры, где команда проигрывает с таким счётом, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать о том, что будем биться до конца в оставшиеся игры. А как будет — посмотрим по результатам. Могу сказать, что весь негатив, который вылился на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы каждый последующий матч играть и выигрывать. На данный момент справляюсь ли с ролью тренера московского «Спартака»? Да!» — приводит слова Кононова «Чемпионат».

«Спартак» на выезде проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3 и лишился шансов на чемпионство в РПЛ.

Ранее Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом».

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