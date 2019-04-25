Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
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«Виновна вся команда, но, конечно же, главный тренер несёт ответственность за игру и результат. У нас сегодня были проблемы в первую очередь до матча — из-за травм», — приводит слова Кононова «Чемпионат».
Он отметил, что Самуэль Жиго, Николай Рассказов и Луис Адриано не смогли сыграть по медицинским показателям, и ему пришлось перестраивать линию защиты.
«На первых минутах мы позиционно играли неудачно и сразу же получили два гола. А потом и третий до перерыва», — подытожил Кононов.
«Спартак» на выезде проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ.