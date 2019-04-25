Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Виновна вся команда, но, конечно же, главный тренер несёт ответственность за игру и результат. У нас сегодня были проблемы в первую очередь до матча — из-за травм», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

Он отметил, что Самуэль Жиго, Николай Рассказов и Луис Адриано не смогли сыграть по медицинским показателям, и ему пришлось перестраивать линию защиты.

«На первых минутах мы позиционно играли неудачно и сразу же получили два гола. А потом и третий до перерыва», — подытожил Кононов.

«Спартак» на выезде проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ.