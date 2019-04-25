Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
  • Twitter
  • © @fcsm_official

«Виновна вся команда, но, конечно же, главный тренер несёт ответственность за игру и результат. У нас сегодня были проблемы в первую очередь до матча — из-за травм», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

Он отметил, что Самуэль Жиго, Николай Рассказов и Луис Адриано не смогли сыграть по медицинским показателям, и ему пришлось перестраивать линию защиты.

«На первых минутах мы позиционно играли неудачно и сразу же получили два гола. А потом и третий до перерыва», — подытожил Кононов.

«Спартак» на выезде проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить