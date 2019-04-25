«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ
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Это стало известно после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура.
В активе «Спартака», занимающего пятое место, 39 очков, и за пять туров до завершения чемпионата команда не сумеет отыграть отставание от идущего первым «Зенита», набравшего 54 очка. Даже если по итогам 30 туров у обеих команд будет по 54 очка, то «Зенит» возьмёт верх за счёт личных встреч.
«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последнюю на данный момент победу в первенстве страны клуб одержал в сезоне-2016/17.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле разгромил «Спартак» в 25-м туре РПЛ.