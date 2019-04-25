Эксперименты в защите, три пропущенных мяча и отсутствие голевых моментов: «Арсенал» разгромил «Спартак» в матче РПЛ

«Спартак» на выезде крупно уступил «Арсеналу» в рамках 25-го тура РПЛ. Хозяева забили три безответных мяча ещё в первом тайме, после чего спокойно довели дело до победы. Красно-белые же допустили целый ряд грубых ошибок в обороне и практически не имели моментов, чтобы отличиться. Теперь туляки отстают от соперника в турнирной таблице всего на одно очко.

Особый матч для Кононова и дебют Гапонова

25-й тур РПЛ завершался интереснейшим матчем в Туле, в котором «Арсенал» принимал «Спартак». Для обеих команд победа в этой встрече была невероятно важна. Красно-белые в случае победы сокращали отставание от третьего места всего до двух очков. Однако осечка могла практически вычеркнуть столичный коллектив из числа претендентов на медали. Хозяев же победа поднимала на шестое место с отрывом всего в очко от замыкающего еврокубковую зону «Спартака».

При этом для наставника красно-белых Олега Кононова отчётный матч был особенным, ведь сезон он начинал в качестве главного тренера «канониров». Примечательно, что именно Кононов фактически отправил в отставку Массимо Карреру. После домашнего поражения от туляков (2:3) итальянец был уволен, а его пост временно занял помощник Рауль Рианчо. В ноябре же команду возглавил Кононов, под руководством которого «Спартак» одержал шесть побед в десяти матчах РПЛ.

Однако во встрече с бывшим коллективом тренеру пришлось идти на вынужденные эксперименты. Из-за травмы Николая Рассказова и необходимости предоставить отдых Самуэлю Жиго Кононов внёс изменения в линию обороны. И специалист сумел удивить болельщиков, выпустив в пару к Георгию Джикии в центр защиты 21-летнего Илью Гапонова, для которого эта встреча стала дебютной в составе красно-белых.

Справа же расположился номинально левый защитник Айртон Лукас, тогда как на его родном фланге сыграл опытный Дмитрий Комбаров.

Также матч в Туле пропустил Луис Адриано, но его место ожидаемо занял восстановившийся Зе Луиш, а слева расположился Александр Ташаев. Таким образом, красно-белые вернулись к расстановке 4-4-2.

«Арсенал» также не обошёлся без потерь в линии обороны — четвёртую жёлтую карточку в матче с «Уфой» получил Гиа Григалава, и его место в центре обороны занял Мохаммед Кадири, который чаще действует в опорной зоне.

Провальное начало и неудержимый Мирзов

Отправляясь в Тулу, Кононов наверняка ждал тяжёлой игры, но вряд ли думал, что матч получится для его команды настолько неудачным. Красно-белые едва не пропустили уже на 25-й секунде — Лука Джорджевич из убойной позиции пробил выше ворот, — но не услышали тревожного звоночка. В итоге следующая атака туляков стала результативной, а судьбоносную ошибку допустил Дмитрий Комбаров, который упустил за спину Эванса Кангву и позволил ему переиграть Александра Максименко.

Лучшее начало для хозяев сложно было придумать. Быстро открыв счёт, они спокойно отдали мяч сопернику и принялись дожидаться ошибок со стороны гостей. Помарки же следовали одна за другой. Пробиться к штрафной соперника у подопечных Кононова не получалось ни через центр, ни через фланги. Оборонительная «крепость» туляков выглядела неприступно.

«Арсенал» при первой удобной возможности убегал в быстрые контратаки. И в середине тайма одна из них закончилась голом Сергея Ткачёва. На этот раз Айртон позволил Резиуану Мирзову выполнить передачу на партнёра в штрафную, а полузащитник пробил в ближний угол впритирку со штангой. Не лучшим образом в данном моменте сыграл и Максименко.

Мирзов же на левом краю попросту разрывал Айртона. Бразилец ничего не мог поделать с техничным россиянином и из раза в раз позволял себя обыгрывать. В результате новичок «Спартака» не усмотрел за оппонентом возле собственных ворот и нарушил правила в штрафной. Пенальти реализовал сам пострадавший. 0:3. Худший тайм в исполнении красно-белых сложно было представить.

Больше всего многочисленных болельщиков гостей, посетивших Тулу, расстраивало полное отсутствие моментов у ворот оппонента. Единственный шанс при счёте 0:2 упустил Зе Луиш. После подачи углового и ошибки Артура Нигматуллина на выходе форвард бил в уже пустой створ, но мяч с ленточки вынес Джорджевич.

Отсутствие моментов и выход Глушакова

Второй тайм, по сути, можно было не проводить. «Спартаку» требовалось чудо, чтобы спасти матч, но его не произошло. На поле красно-белые вернулись в том же составе, но буквально через несколько минут Кононов произвёл двойную замену и бросил в бой Дениса Глушакова с Георгием Мелкадзе. Отдыхать отправились Аяз Гулиев и Лоренсо Мельгарехо. При этом парагваец получил повреждение.

Но данная рокировка не сильно отразилась на ходе встречи. Да, «Спартак» окончательно забрал мяч под собственный контроль, однако хозяева и не противились такому развитию событий. Они спокойно отошли на свою половину поля и даже не слишком стремились бежать в контратаки, имея солидный гандикап в счёте.

Опять же сложно вспомнить хотя бы один опасный момент в исполнении гостей. На память приходит разве что неприятный удар Дмитрия Комбарова со штрафного, после которого Нигматуллин не без труда перевёл мяч в сторону.

«Канониры» же в концовке чуть было не забили четвёртый мяч. После выноса из глубины один из героев матча Мирзов вырвался на рандеву с Максименко, но не сумел его перебросить.

«Арсенал» не только во второй раз в сезоне обыграл «Спартак», но и снова забил красно-белым три мяча, что помогло команде подняться на шестое место. Мало того, отставание туляков от москвичей, как уже говорилось, составляет всего очко. Теперь подопечным Кононова следует думать не о медалях и Лиге чемпионов, а о том, как остаться в первой пятёрке и пробиться хотя бы в Лигу Европы.