Гол в честь дня рождения сына и пас на Азмуна: как Дзюба помог «Зениту» победить «Динамо»

Петербурский «Зенит» в матче 25-го тура РПЛ победил московское «Динамо» и сохранил отрыв от «Локомотива» в восемь очков. Игра на стадионе «Газпром Арена» прошла в присутствии 42 тысяч болельщиков и завершилась со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Артём Дзюба, забивший сам и отдавший передачу на Сердара Азмуна. Форвард сборной России посвятил победный мяч сыну Никите, которому 24 апреля исполнилось шесть лет.

После победы «Зенита» над «Краснодаром» в матче, уже получившем статус одного из лучших в истории РПЛ, многие специалисты поспешили отдать петербуржцам золотые медали. За шесть туров до конца их отрыв от ближайшего конкурента в лице «Локомотива» составлял восемь очков. Таким образом, подопечным Сергея Семака оставалось набрать всего десять баллов в оставшихся встречах, чтобы гарантировать себе первую победу в национальном первенстве с 2015 года.

Первым барьером на пути к заветному чемпионству стало «Динамо», последние результаты которого не давали весомых оснований считать московский коллектив серьёзным конкурентом для лидера РПЛ. Бело-голубые борются за выживание, а в последних шести встречах потерпели три поражения, одержав лишь одну победу. Это произошло в домашнем матче 24-го тура с «Крыльями Советов», завершемся с минимальным счётом. Автором гола стал Кирилл Панченко, не отличавшийся в турнире с августа 2018 года.

Для «Зенита» дополнительной мотивацией служил результат встречи с «Динамо» в первом круге. Тогда подопечные Семака более тайма провели в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси и потерпели на тот момент второе поражение в РПЛ. Месть за эту неудачу могла не только вплотную приблизить петербуржцев к титулу, но и серьёзно подпортить настроение гостям. При определённом стечение обстоятельств москвичи могли пропустить вперёд самарцев и опуститься в зону стыковых матчей.

Наставник хозяев был так впечатлён выступлением своей команды в игре с «Краснодаром», что не произвёл ни одного изменения в составе. Место в опорной зоне занял Магомед Оздоев, чудесным образом не получивший травму в эпизоде с Маурисио Перейрой, а пару форвардов составили Сердар Азмун и главный герой прошедшей встречи Артём Дзюба. Примечательно, что в преддверии матча российский нападающий получил награду лучшему игроку 2018 года.

Хохлов же, напротив, серьёзно перекроил игровую схему. Команда перешла на игру в три центральных защитника, а в нападении появился Панченко. Однако главным действующим лицом дебюта встречи стал не он, а Фёдор Черных. Уже на третьей минуте литовец воспользовался грубой ошибкой защитников противника и вырвался один на один с Андреем Лунёвым. Хавбек попытался во второй раз за сезон огорчить сине-бело-голубых, но не смог переиграть вратаря.

Ведомый 42 тыс. болельщиков «Зенит» быстро выровнял игру, но свой первый опасный момент создал лишь четверть часа спустя. Хозяева получили право исполнить штрафной в 35 метрах от ворот «Динамо». Вильмар Барриос откликнулся на длинную передачу и пробил головой, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

После этого игра надолго стихла. Хозяева недостаточно изобретательно действовали на чужой половине поля и смотрелись уставшими после битвы с «Краснодаром». Гости выглядели более свежими, но завершить своё наступление точным ударом у них также не получалось. В результате, за 45 минут коллективы так и не смогли отметиться забитыми мячами и продлили безголевую серию в первых таймах очных встреч. В последний раз команды отличались в первой половине в июле 2015 года. Роль бомбардира на себя взял Александр Кокорин, тогда защищавший цвета «Динамо».

Вспомнив о том, что ближайшие конкуренты в борьбе за золото одержали победы, футболисты «Зенита» вышли на второй тайм более мотивированными. С самых первых минут они принялись штурмовать ворота соперника, а в ходе одного из эпизодов травму чуть было не получил Антон Шунин. Собственный защитник наступил ему на кисть, но вратарь смог продолжить встречу. Несмотря на активность хозяев, первый опасный момент возник именно у владений Лунёва. Панченко получил мяч за пределами штрафной и мощно пробил в ближний угол, но неточно.

Не сумев добиться своего в дебюте второго тайма, «Зенит» вновь немного успокоился, на что быстро отреагировал Семак. Наставник выпустил на поле Олега Шатова, а всего спустя несколько секунд хозяева открыли счёт. Дзюба замкнул подачу с левого фланга в исполнении Жиркова и оформил свой третий гол за последние две встречи, посвятив его своему шестилетнему сыну Никите. Нападающий указал на футболку, на которой было написано: «С днём рождения, сынок!»

Всего шесть минут спустя Артём выступил в роли ассистента. Футболисты «Динамо» допустили позиционную ошибку в собственной штрафной, за что были немедленно наказаны. Ригони исполнил подачу на Дзюбу, а того не остановил даже риск поучить травму. За секунду до удара о штангу он успел сделать скидку на Азмуна. Иранцу уже никто не мог помешать переправить мяч в сетку и отметиться десятым голом в нынешнем сезоне.

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С каждой минутой преимущество «Зенита» лишь возрастало, а переломить ход встречи не помогли даже замены в составе «Динамо». Появление на поле Евгения Маркова, Жоаозиньо и Евгения Луценко не сильно усилило игру гостей, которые полагались на дальние удары и стандартные положения. Семак же снял с игры Азмуна, который в первом тайме чуть не нанёс себе травму в результате неудачной попытки прессинга. Вместо него вышел Эрнани и имел отличные шансы зажечь своё имя на табло, но угодил в штангу.

За десять минут до конца основного времени Дзюба во второй раз послал мяч в сетку ворот соперника, но гол не был засчитан. Форвард «Зенита» оказался в положении «вне игры», что заметил главный арбитр Сергей Иванов.

«Динамо» не смогло организовать последний штурм и смирилось со своим девятым поражением в сезоне. «Зенит» продлил свою беспроигрышную серию до семи встреч и вновь оторвался от ближайшего преследователя в борьбе за золото. За пять туров до конца сезона от действующего чемпиона — «Локомотива» — его отделяет восемь очков.